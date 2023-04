Alouettes: la nouvelle priorité de Byron Archambault

Chez les Alouettes, personne n’a autant de chapeaux que Byron Archambault.

• À lire aussi: Un autre Québécois prolonge son association avec les Alouettes

• À lire aussi: Alouettes: des billets gratuits pour des jeunes de la DPJ

Le Québécois de 32 ans est l’assistant de l’entraîneur-chef Jason Maas, en plus d’œuvrer comme coordonnateur des unités spéciales. Il est également impliqué dans les opérations football comme directeur du personnel des joueurs. Bref, il n’est pas rare qu’il soit le premier à arriver au bureau et le dernier à en sortir.

Dans les prochains mois, Archambault obtiendra cependant un nouveau rôle bien plus important : celui de papa.

«C’est le meilleur et le plus prestigieux des chapeaux que tu peux porter. Je me trouve très chanceux de pouvoir vivre ça», a-t-il déclaré avec fierté.

Ce ne sera cependant pas de la tarte de jongler avec toutes ces responsabilités footballistiques et celles qui accompagnent l’arrivée d’un nouveau-né. Archambault pourra toutefois compter sur le soutien du directeur général Danny Maciocia, lui-même père de trois jeunes femmes.

«Récemment, Byron me disait que la naissance était prévue dans la deuxième semaine d’activités de la saison, en même temps que notre première semaine de congé. Je lui ai souligné gentiment que ça ne se passe pas toujours comme ça», a raconté le DG en riant.

Maciocia est bien conscient que ce ne sera pas facile de remplacer Archambault et ses nombreux chapeaux s’il doit s’absenter à un certain moment dans la saison, mais les Alouettes seront prêts.

«Je lui ai dit qu’on devait avoir un plan si ça arrivait une semaine avant ou une semaine après, a indiqué Maciocia. Le plan, c’est que la famille passe en premier et nous allons être prêts!»

Trouver l’équilibre

Maciocia et Archambault sont très proches, eux qui travaillent ensemble depuis plus d’une décennie. Leur relation ressemble d’ailleurs à celle d’un père et d’un fils. Il n’est pas rare de voir les yeux de Maciocia se remplir de fierté quand il parle d’Archambault. Le DG compte bien faire profiter de son expérience à son protégé afin qu’il ne commette pas les mêmes erreurs que lui.

«C’est important de trouver le bon équilibre. Je ne peux pas vous dire que ce fut mon cas, puisque ça m’a pris des années avant de trouver la bonne formule. Je veux vraiment que Byron comprenne qu’il n’a pas besoin de prendre autant de temps que moi pour dénicher l’équilibre qui te permet d’être bien au boulot et avec ta famille. C’est vraiment important.»

Avec la bonne partenaire

Archambault semble avoir bien compris le message de Maciocia, lui qui s’est également dit très chanceux d’être aux côtés de son épouse, Myriam Bonetti, dans cette nouvelle aventure de vie.

«Je veux m’assurer d’être le plus présent possible avec mon enfant, malgré toutes mes responsabilités au bureau. [...] Trouver une bonne conciliation travail-famille sera la clé. Ce sont deux éléments qui demandent beaucoup de temps, mais je suis très bien accompagné là-dedans.»

«Le support de ta partenaire de vie, ça fait toute la différence. Myriam a embarqué à 100 % dans la réalité qui vient avec le fait que je travaille dans le football. Elle m’encourage et me pousse.»

Les proches des futurs parents seront aussi mis à contribution pendant la saison.

«La famille de Myriam et ma famille seront très présentes et c’est une réelle chance. Nous sommes tous très soudés. Je me répète, mais je suis tellement chanceux», a conclu Archambault.