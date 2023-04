Ariana Grande se confie sur son poids sur TikTok

Ariana Grande s’est confiée à ses 31,4 millions d’abonnés sur TikTok mardi concernant les commentaires désagréables qu’elle reçoit sur son corps.

«Je n’étais pas en santé», précise-t-elle. «Le corps avec lequel vous comparez mon présent corps est un corps qui n’était pas en santé, je prenais beaucoup d’antidépresseurs, je buvais beaucoup d’alcool et je mangeais mal», avoue Ariana Grande dans sa plus récente vidéo. «J’étais au point le plus bas de ma vie quand j’avais l’air de ce que vous considérez comme ce qui était mon corps le plus en santé.»

L’auteure-compositrice-interprète de 29 ans, originaire de la Floride, insiste sur trois points dans sa vidéo qui a été visionnée par 54 500 personnes: il y a plein de façons d’être belle et d’avoir l’air en santé, on ne sait jamais ce que vit la personne que l’on juge et «vous êtes magnifique, peu importe votre physique».

«Je crois qu’on devrait se garder une petite gêne de commenter les corps des autres, que ce soit positif ou négatif, gros ou petit, en santé ou pas en santé, sexy ou pas, poursuit-elle. Il y a des façons de complimenter quelqu’un ou d’ignorer quelque chose que tu vois que tu n’aimes pas. Je crois qu’il faut s’aider et s’entraider à se garder en sécurité les uns avec les autres.»

Elle est d’avis que faire preuve de vulnérabilité peut être une bonne chose. La chanteuse se présente d’ailleurs sans faux cils et sans mascara. «Ne paniquez pas», lance-t-elle en souriant.

«Vous ne savez jamais ce que quelqu’un vit ou combat, même si vos commentaires viennent d’un bon sentiment. La personne travaille probablement sur cela [...]. Tu ne sais jamais, donc sois gentil avec les autres et avec toi-même», dit-elle.

«Tu es magnifique, peu importe ce que tu vis, peu importe ton poids, comment tu te maquilles en ce moment, peu importe les procédures esthétiques que tu as eues ou pas, ajoute-t-elle. Je pense seulement que tu es magnifique et je voulais partager ces sentiments avec toi.»