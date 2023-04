Arrêté pour des graffitis contre l'église Saint-Roch

Un graffiteur est accusé de méfaits contre l’église Saint-Roch après avoir été arrêté deux fois plutôt qu’une pour des dessins illicites.

C’est un citoyen qui a communiqué mardi avec le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) afin de dénoncer qu’un individu était en train de faire des graffitis sur le parvis de l’édifice.

L’homme a rapidement été localisé et arrêté. Après vérifications, il s'est avéré que l’individu avait déjà été arrêté, huit jours plus tôt, pour le même type d’infraction, et qu’il était en contravention avec une condition de remise en liberté.

En effet, le 3 avril, il avait été observé en train de laisser des inscriptions sur la façade de l’église. Des patrouilleurs du SPVQ étaient intervenus rapidement et l'avaient pris «en flagrant délit», explique la police.

Il avait alors été relâché et il lui était depuis interdit de se retrouver dans le quadrilatère des rues Saint-Joseph, Saint-François, de la Couronne et de la Chapelle.

Comparution

Charles-David Crépeau, 33 ans, a comparu mercredi au palais de justice de Québec par vidéoconférence en lien avec ces événements.

Le trentenaire fait face à deux chefs d'accusation de méfait à l'égard d’un bien d'une valeur dépassant 5000 $, soit une église, et à une accusation d’avoir omis de se conformer à une condition.

Par la voix de son avocat, Crépeau a enregistré des plaidoyers de non culpabilité. Il a été remis en liberté sous de nouvelles conditions, notamment de ne pas se trouver dans un rayon de 50 mètres de l’église Saint-Roch.

En cas de manquement à ses obligations, il devra verser 500 $.

Au passage du Journal, des graffitis étaient bien visibles contre la porte centrale de la façade de l’église et des colonnes.

Il n'a pas été possible de confirmer le lien entre ces dessins et l’accusé. Le corps de police a cependant indiqué que les méfaits ont été commis près des portes du bâtiment.

«Le SPVQ désire souligner l’implication citoyenne qui a mené à l’arrestation de ce suspect récidiviste», a mentionné la police par communiqué.