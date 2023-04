Assurez vos arrières avant de louer votre logis sur Airbnb

Vous voulez louer votre maison, votre condo, votre appartement ou votre chalet sur Airbnb ou une plateforme similaire ? Appelez votre assureur pour éviter une catastrophe financière.

Un Québécois sur deux qui a loué sa résidence sur cette plateforme n’a pas averti son assureur, selon un sondage de Chambre d’assurance de dommages (ChAD) qui remonte à 2016. Je serais surpris que cette réalité ait changé depuis.

Or, si vous louez votre propriété sur Airbnb, votre contrat d’assurance précise que vous devez avertir votre assureur.

Concrètement, l’assurance habitation (et, par analogie, l’assurance automobile) est conçue pour couvrir les besoins personnels de l’assuré. La location sur Airbnb (ou Uber) est toutefois considérée comme une activité commerciale : l’assureur y voit un risque différent.

Une question de fréquence

Au Québec, le contrat d’assurance habitation standard prévoit que vous pouvez tout de même louer votre résidence, mais pour un maximum de 30 jours, consécutifs ou non, dans une année. Un assureur peut étendre cette période s’il le désire.

En fait, l’assureur doit considérer que cette activité ne doit pas être récurrente. Il y a donc un monde entre afficher son logement en permanence sur Airbnb et le louer les fins de semaine à des skieurs ou pendant un mois quand on part dans le sud.

En fait, chaque assureur percevra différemment le risque de location à court terme. Dans tous les cas, attendez-vous à payer plus cher pour vous assurer si vous louez sur Airbnb. Vous pouvez toujours négocier avec votre assureur pour obtenir une couverture (et un tarif) qui colle le mieux avec votre mode de location (fréquence, saison, durée).

Toujours vérifier et aviser

Un conseil : négliger d’aviser son assureur est à éviter à tout prix, car s’il découvre que vous avez loué une propriété sur Airbnb, il peut refuser de vous indemniser en cas de sinistre (feu, vol, vandalisme, bris, blessure corporelle), ou carrément de vous assurer.

D’autre part, plusieurs copropriétés interdisent la location à court terme, surtout pour des questions d’assurance et de qualité de vie. Contactez votre syndicat de copropriété. De plus, un chalet n’a pas la même couverture d’assurance qu’une maison ou un condo. Certains assureurs sont plus sévères quant à la location.

Enfin, Airbnb avertit que sa garantie ne remplace pas l’assurance habitation ou responsabilité civile habituelle liée à une propriété.

Conseils

Quelques assureurs offrent un produit d’assurance spécifique pour les résidences louées sur Airbnb.

La location sur Airbnb est considérée comme un revenu imposable. Le fisc passe au peigne fin les plateformes de location.

La réglementation municipale concernant la location sur des plateformes comme Airbnb varie d’une municipalité, d’un arrondissement ou d’un quartier à l’autre. Vérifiez si elle est permise dans votre secteur. En cas de sinistre, un assureur ne refusera probablement pas de vous indemniser parce que la réglementation interdisait la location à court terme, mais vous vous exposez à des recours des gouvernements. Et ceux-ci ont durci la réglementation depuis la tragédie du Vieux-Montréal.

Vous êtes locataires ? Normalement, votre bail et votre assurance habitation ne vous permettent pas de louer votre logement sur Airbnb.