DUBÉ, Jacques



Au CHSLD Villa Maria de Saint-Alexandre, le 9 avril 2023, est décédé à l'âge de 88 ans et 4 mois monsieur Jacques Dubé époux de dame Colette Plourde. Il était le fils de feu Laurent Dubé et de feu Lucille Gagnon. Il demeurait autrefois à Rivière-Ouelle, Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront les parents et ami(e)s pour recevoir les condoléances à lade 12 h à 14 h 50.et sera suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil son épouse bien-aimée Colette; ses enfants: Gaétan, qui nous a quittés, Martine (Yvan St-Pierre), Sylvie (Clément Venne), Claire et Stéphane; ses petits-enfants: Meggie (Patrick Urbain), Antoine (Catherine Bossinotte), Alexandre (Alexandra Leblanc), Aurélie, Léanne, Jonathan (Amélie Gagnon); ses arrière-petits-enfants: Pierrick, Liam et Léo (bébé à venir). Il était le frère de Colette (feu Philippe Anctil) et Carmelle. De la famille Plourde, il était le beau-frère de: Jeanne (feu Louis-Paul Dionne), Rose (feu Épiphane St-Jean), feu Aline (feu Fernand Rivard, feu Romuald Leclerc), Madeleine (feu Marcel Lavoie), Louis-Marie (Denise Roussel), Rollande (Gilles Rivard) et Solange (Jude St-Jean).Sont aussi affectés par son départ ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille remercie les membres du personnel du CHSLD Villa Maria de Saint-Alexandre et ceux de la Résidence Labrie de Saint-Pascal pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière. Don en ligne: www.fondationhndf.ca Direction funéraire :