Côte-Nord: le prix du crabe se jouera devant les tribunaux

Le conflit entre des pêcheurs de crabe de la Côte-Nord et les usines de transformation se retrouve devant les tribunaux puisque l’Office des pêcheurs de la zone 16 a déposé une requête en Cour supérieure pour obliger les usines à transformer le crabe pêché par ses membres.

• À lire aussi: Pêche au crabe: les pêcheurs restent à quai sur la Côte-Nord

• À lire aussi: Estuaire du Saint-Laurent: c'est parti pour la pêche au crabe

Les propriétaires de 54 permis de pêche au crabe de la zone 16 veulent qu’un juge oblige les usines de transformation à acheter le produit de leur pêche au prix de 3,10 $ la livre, tel qu’établi dans une convention de mise en marché.

Dans la demande introductive d’instance déposée mardi, ils exigent également que les usines mettent à leur disposition les appâts, la glace et des bacs pour pouvoir partir en mer, alors que la saison est commencée depuis près de 2 semaines.

Devant l’impasse des négociations, l’office des pêcheurs a choisi la voie des tribunaux.

«C’est certain qu’on aurait souhaité ne pas se rendre là parce qu’on pense qu’il y avait moyen de s’entendre à tout le moins sur 2023, ce que les usines ne souhaitaient pas faire. Ce qu’on demande au juge essentiellement, c’est de forcer l’usine à appliquer les conditions qui sont prévues à la convention de mise en marché», a indiqué le directeur de l’Office, Jean-René Boucher

Les propriétaires d’usine refusent d’acheter le crabe au prix demandé par ces pêcheurs. Ils estiment que le prix juste est celui que reçoivent actuellement, de façon provisoire, les autres pêcheurs de crabe du Québec, soit 2,25 $ par livre. Il subsiste une différence de 85 cents par livre, que les propriétaires d’usine n’acceptent pas de payer.

«On est équitables, on est sur le même marché. Pourquoi on paierait plus? Parce qu’ils viennent de la Côte-Nord? Je ne pense pas», a indiqué le directeur de l’Association Québécoise de l’Industrie de la Pêche, Jean-Paul Gagné.

«Nous, on ne croit pas dans la vie que quelqu’un peut être forcé à acheter sachant qu’il va faire un déficit important. On va voir ce que la Cour supérieure, ce que le juge décidera.»

Pendant ce temps, certaines usines de la Côte-Nord ont commencé leur production mais avec du crabe pêché dans des zones voisines de la zone 16. Quelques pêcheurs ont quand même pris la mer pour vendre à des poissonneries et des particuliers, mais la grande partie de leur revenu provient généralement de la vente aux usines.