Photo fournie par le club

Les membres du Club Rotary de Saint-Nicolas se sont rassemblés récemment, avec plusieurs invités dont Marie-Pier Noreau et Anick Campeau, respectivement directrice générale du Grand Village et de la Maison de la famille Chaudière-Appalaches, afin de démarrer leur activité de cuisine collective pour les plus démunis, qui reviendra chaque mois selon les besoins. L’objectif est de fournir 150 repas à la maison de la Famille Chaudière-Appalaches chaque mois afin de rencontrer les besoins de leurs usagers, qui comptent un bon nombre de nouveaux arrivants et d’enfants ayant faim. Cette action a aussi pour but de combler une partie des besoins du Grand-Village, camp de vacances pour personnes handicapées, qui fait face depuis la pandémie à une pénurie totale de cuisiniers, en leur procurant un nombre égal de repas.

Une augmentation de 40 %

Photo fournie par le salon

Le 37e Salon Info-Vélo et le 6e Salon de la course et du triathlon, qui se sont tenus ensemble récemment au Centre de glaces Intact Assurance de Sainte-Foy, ont connu une forte augmentation d’achalandage. La nouvelle fusion (depuis 2 ans) des deux salons complémentaires a encore une fois été très appréciée puisque plus de 7000 visiteurs (une augmentation de 40 % comparé à 2022) ont passé beaucoup de temps à discuter avec les 60 exposants passionnés et à faire l’essai de produits normalement seulement disponibles en ligne. Les conférences, dont celles de Pierre Lavoie (porte-parole cette année), ont été très appréciées. La piste d’essai de 900 mètres a permis à petits et grands de tester différents modèles de vélos, avant de décider d’aller de l’avant pour l’achat. Ce fut la même chose pour plusieurs coureurs qui ont pu s’activer sur la piste de course, chaussant divers modèles d’espadrilles. Les Salons seront de retour l’an prochain en mars 2024.

Bravo Annie

Photo fournie par Daniel Daignault

Annie Laliberté (photo), directrice générale et associée de Beauport Hyundai, est pour la 2e année en nomination pour la remise des Prix Lauréat CADA (Association des concessionnaires automobiles du Canada) dans la catégorie Commerce de détail. Les prix Lauréat CADA sont décernés chaque année par la Corporation des associations de détaillants d’automobiles et iA Services aux concessionnaires pour récompenser les réalisations professionnelles extraordinaires des meilleures concessionnaires de voitures et de camions neufs du Canada. Au-delà de son poste de directrice générale et associée chez Beauport Hyundai et Genesis de Québec, Mme Laliberté a pu s’impliquer plus que jamais au sein de comités de l’industrie automobile.

Anniversaires

Photo courtoisie

Mario Côté (photo), gestionnaire d’évènements de Québec, 72 ans... Claire Danes, actrice et productrice américaine qui depuis 2011 incarnait Carrie Mathison dans la série d’espionnage Homeland, 44 ans... Ryan Nugent-Hopkins, joueur de centre des Oilers d’Edmonton (LNH) 30 ans... Guy Berryman, musicien britannique, bassiste du groupe Coldplay, 45 ans... Alain Zouvi, comédien québécois (Destinés à TVA), 64 ans... Andy Garcia, acteur né à Cuba, 67 ans... David Letterman, ex-animateur américain de télé, 76 ans... Donald Pilon, comédien et acteur québécois, 85 ans.

Disparus

Photo fournie par la famille

Le 12 avril 2022 : Paul-André Comeau (photo), 82 ans, journaliste et professeur, ancien correspondant de Radio-Canada en Europe et rédacteur en chef du Devoir de 1985 à 1990... 2021 : Michel Noël, 76 ans, écrivain jeunesse d’origine autochtone... 2020 : Claude Beauchamp, 80 ans, l’un des pionniers du journalisme économique au Québec avec l’émission Capital-Actions sur RDI de 1995 à 2004... 2020 : Sir Stirling Moss, 90 ans, pilote automobile britannique qui a couru en Formule 1 de 1951 à 1962... 2019 : André Bureau, 83 ans, président du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications (CRTC) de 1983 à 1989... 2013 : Michael France, 51 ans, scénariste américain (Les Quatre Fantastiques)... 2010 : Michel Chartrand, 93 ans, syndicaliste québécois... 2010 : Clément Moisan, 76 ans, chercheur reconnu internationalement, professeur émérite de l’Université Laval... 2003 : Camil DesRoches, 88 ans, personnage de l’organisation du Canadien pendant 55 ans... 1989 : Sugar Ray Robinson, 68 ans, l’un des plus grands boxeurs de l’histoire.