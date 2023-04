Cœur de slush: du roman au grand écran

Véritable phénomène en littérature jeunesse, le roman Cœur de slush, écrit par Sarah-Maude Beauchesne alors qu’elle avait 20 ans a été vendu à plus de 40 000 exemplaires au Québec et en Europe depuis sa parution en 2014. Il verra enfin le jour au cinéma le 16 juin et mettra en vedette François Létourneau, Camille Felton et Liliane Skelly dans le rôle de Billie.

Le film, produit par Christian Larouche, est réalisé par Mariloup Wolfe et scénarisé par Sarah-Maude Beauchesne. À l’occasion de la sortie du film, la maison d’édition Hurtubise publie une édition bonifiée du livre. En plus de présenter l’intégralité du roman, le livre compte une introduction de l’autrice, des extraits inédits du scénario et des photos de tournage du film. Il s’agit d’un formidable accomplissement pour Sarah-Maude Beauchesne, qui a écrit Cœur de slush alors qu’elle entrait dans l’âge adulte.

« Je sais que c’est unique, ce que je vis en ce moment, dit celle qui flotte sur un nuage. Même si je continue de faire le métier que je fais longtemps, ce moment spécial avec Cœur de slush ne va pas arriver une deuxième fois. Je me sens privilégiée d’avoir la chance de voir l’histoire de mon adolescence sur grand écran. »

Exposer sa vulnérabilité

Sarah-Maude Beauchesne expose beaucoup sa vulnérabilité de jeune femme dans son roman. « Comme autrice, comme scénariste et comme femme, je ne peux pas vivre sans cette vulnérabilité-là et sans la partager. C’est comme ça que moi, je réussis à passer par-dessus des épreuves, à comprendre des trucs, à répondre à des questions super intimes. C’est mon outil principal d’émancipation, de changement et d’évolution ».

Sarah-Maude croit que le fait d’avoir écrit le roman à 18-19 ans, alors qu’elle était en plein passage à l’âge adulte, trouve écho chez ses lectrices.

♦ Cœur de slush, Sarah-Maude Beauchesne. Éditions Hurtubise, 264 pages.

En quelques lignes