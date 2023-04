Des secrets du Pentagone éventés...encore

Panique à Washington. Le département de la Justice diligente une enquête après que des documents secrets du Pentagone, embêtants pour les États-Unis, ont été mis en ligne.

L’administration Biden se démène pour rassurer ses alliés sur sa capacité à protéger ses secrets... et les leurs. Mais c’est quand même pas WikiLeaks bis.

Les documents révèlent que les Américains espionnent leurs amis, y compris l’Ukraine. Le matériel met en évidence les faiblesses des armées ukrainienne et russe.

Les documents ont d’abord été publiés tels quels avant d’être trafiqués pour diminuer le nombre de tués et de blessés russes en Ukraine.

On y apprend aussi que l’Égypte, l’un des alliés les plus proches des États-Unis au Moyen-Orient, avait l’intention le mois dernier de vendre secrètement des roquettes et des obus d’artillerie à la Russie. Le Caire reçoit chaque année 1,3 milliard de dollars d’aide militaire de Washington.

En Corée du Sud, les documents divulgués montrent que les États-Unis espionnent les hauts responsables de la sécurité nationale du pays. On peut également y lire que le service secret israélien Mossad a lancé des « appels explicites à l’action » de ses agents pour contrer le plan de réforme judiciaire du premier ministre Netanyahu.

Cyberattaque russe contre un gazoduc canadien

Au Canada, la fuite allègue que des pirates informatiques russes auraient causé des dommages à un réseau de distribution de gaz naturel. Mais rien n’indique que cela se soit produit. En 2021, une attaque de rançongiciel avait forcé le plus grand réseau de pipelines des États-Unis à interrompre ses opérations.

Le Centre de la sécurité des télécommunications, l’organe d’écoute électronique et de cybersécurité du gouvernement fédéral, n’a pas voulu commenter ces révélations. Mais il s’est dit « préoccupé par les opportunités de perturbation des infrastructures critiques » connectées à internet.

Le CST fait partie du réseau d’espionnage électronique mondial anglo-saxon Five Eyes (Canada, États-Unis, Grande-Bretagne, Australie, Nouvelle-Zélande), qui semble avoir servi à la collecte des renseignements secrets qui ont fuité.

Qui a trahi les États-Unis ?

Quels indices pourraient aider les enquêteurs à identifier les suspects possibles ?

Il semble que la Russie, à l’instar des hauts responsables du Pentagone, n’ait appris les révélations que récemment, même si les photos étaient depuis des semaines sur la plateforme de messagerie Discord sur les réseaux sociaux.

Les documents secrets ont été photographiés assez maladroitement avec une caméra de téléphone, puis téléchargés. Ça suggère un amateur.

Pourquoi les avoir placés sur Discord ? Conçu initialement comme plateforme pour les adeptes de jeux vidéo, le site est aussi populaire auprès de l’extrême droite américaine notamment à cause de l’anonymat et de la confidentialité qu’il offre. Ainsi Discord a été utilisé pour organiser le rassemblement néonazi et suprémaciste blanc qui a provoqué les violents affrontements à Charlottesville, en Virginie, en 2017.

Les soupçons iraient donc vers un amateur de jeux vidéo en ligne — donc un homme relativement jeune — avec des sympathies d’extrême droite qui veut mettre l’administration Biden dans l’embarras. L’individu, un fonctionnaire ou un militaire, aurait les habilitations sécuritaires requises pour consulter les documents. Élémentaire, mon cher Watson !