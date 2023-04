Désavantagé par sa couleur de peau: il réclame 1 M$ US pour ses cinq ans en attente d’un rein

Un Afro-Américain qui attend depuis plus de cinq ans pour une greffe de rein réclame un million de dollars en dédommagement dans une poursuite, alléguant que l’algorithme qui détermine la priorité des patients serait biaisé par la race.

«Il a eu ce retard continu dans le processus pour recevoir un rein, a indiqué Matthew L. Venezia, l’avocat du patient, selon ce qu’a rapporté The Washington Post mardi. Ils auraient pu ajuster son temps. Mais ils ne l’ont pas fait... Plusieurs patients n’ont pas un délai de 18 mois.»

La semaine dernière, l’Afro-Américain Anthony Randall a déposé une poursuite contre l’hôpital Cedars-Sinai à Los Angeles, où il est listé depuis plus de cinq ans dans l’attente d’un rein, ainsi que le United Network for Organ Sharing (UNOS), qui organise le système de greffe américain.

Souhaitant représenter plus de 27 500 patients noirs qui se trouveraient dans la même situation désavantageuse que lui, le patient réclame une compensation financière de 1 M$ US pour les délais engendrés par un algorithme qui était utilisé jusqu’en janvier dernier.

L’inclusion d’un «modificateur pour les patients identifiés comme noirs... a entraîné une sous-estimation systémique de la sévérité des maladies des reins chez plusieurs patients noirs. En particulier dans les transplantations d’organe, cela pourrait avoir affecté négativement les délais sur la liste», aurait par ailleurs déterminé le conseil d’administration d’UNOS en juin dernier.

Mais ce n’est qu’en janvier que les hôpitaux auraient reçu l’ordre de cesser d’utiliser cette partie de l’algorithme et d’aviser les patients noirs qu’ils pourraient être admissibles à un ajustement de leur «temps d’attente accumulé», selon ce qu’a indiqué le média américain.

Si ces ajustements avaient été réalisés plus rapidement, Anthony Randall aurait probablement déjà reçu le rein qui lui permettrait de travailler, a-t-il déploré dans la poursuite, puisqu’il était second sur la liste d’attente en décembre, selon ses propos.

Deux poursuites similaires auraient été déposées à New York et à Washington en 2021 et 2022. À l’heure actuelle, environ 104 000 patients seraient sur la liste d’attente pour un don d’organe aux États-Unis, et la majorité attendrait pour un rein.

En 2022, un rapport du National Academies of Sciences, Engineering and Medicine rapportait par ailleurs que les patients noirs attendraient en moyenne 727 jours sur la liste, et les patients blancs, 374 jours, selon une étude.