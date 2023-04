Théâtre La Licorne: Sophie Desmarais s'amuse dans «Deux femmes en or»

Habituée aux séries humoristiques à la télévision, Sophie Desmarais a cependant peu touché à ce genre au théâtre. Elle est donc ravie de participer à la pièce Deux femmes en or à La Licorne.

Il s’agit d’une adaptation contemporaine de la comédie érotique du même nom, écrite en 1970 par Claude Fournier et Marie-José Raymond.

« Je suis contente de jouer dans cette production, car j’adore la comédie, mentionne l’actrice en entrevue téléphonique. Le metteur en scène Philippe Lambert m’avait d’ailleurs vue dans la série télévisée M’entends-tu et c’est pour cela qu’il m’avait contactée pour cette pièce. »

Elle note qu’avec le public devant soi, la dynamique est bien différente des tournages pour susciter les rires.

« Il faut parfois prendre des temps d’arrêt, dit-elle. Il faut être vrai et avoir un instinct pour aller déposer ce texte dans la salle. C’est plus intimidant qu’à la télé. De plus, les autres comédiens, comme Isabelle Brouillette, Steve Laplante et Mathieu Quesnel, ont beaucoup d’expérience en comédie. Ils ont fait beaucoup de tournées. »

La troisième fois est la bonne

La comédienne avoue qu’il n’a pas été facile de se replonger dans cette production qui a été reportée à deux reprises en raison de la pandémie.

« C’est dur tous ces reports, confie-t-elle. Cela fait perdre un peu le désir, mais dès que j’ai revu la gang et qu’on a recommencé à répéter, le plaisir est revenu rapidement. »

« J’ai hâte de présenter la pièce, ajoute-t-elle. Ce sera le fun que ce soit dans une salle pleine sans masques au lieu d’un espace à moitié rempli comme cela aurait le cas en janvier 2021. »

Les forces de Catherine Léger

La version théâtrale de ce film culte est signée Catherine Léger, qui ne s’est pas collée au scénario original, selon Sophie Desmarais.

« Ce sont les mêmes thèmes, mais pas explorés de la même façon, précise-t-elle. À l’époque, c’était subversif et coquin tandis qu’on n’est pas là aujourd’hui. Cette version adopte vraiment une approche plus féministe. Elle dresse un constat sur le couple et la sexualité, ainsi que sur les rapports homme-femme. »

Comme dans le film, deux voisines qui s’ennuient vont décider d’avoir du plaisir. Cependant, celle jouée par Sophie Desmarais est en congé de maternité tandis que l’autre, incarnée par Isabelle Brouillette, est en arrêt de travail et choisit d’interrompre sa prise d’antidépresseurs.

Celle qui tournera cet été dans la troisième saison de C’est comme ça que je t’aime a vanté les qualités de Catherine Léger.

« Dès que j’ai lu le texte, j’ai accepté le rôle, affirme-t-elle. C’est vraiment brillant et bien écrit. C’est une pièce hyper légère et très drôle. Elle est parfaite pour le printemps ! »

♦ Deux femmes en or est présentée du 18 avril au 13 mai, ainsi que du 5 au 21 décembre à La Licorne.