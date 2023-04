Deuxième ronde des séries de la LHJMQ: le monstre à quatre têtes survivra-t-il?

Le fameux « monstre à quatre têtes » dans la LHJMQ a survécu sans trop de problèmes à la première ronde. Si la totalité des experts, ou presque, s’attendait à ce que les Remparts, les Mooseheads d’Halifax, les Olympiques de Gatineau et le Phœnix de Sherbrooke ne fassent qu’une bouchée de leur adversaire de premier tour, peu de gens avaient prédit que les Tigres de Victoriaville, cinquièmes au classement général, se verraient montrer la porte de sortie dès la ronde initiale. La deuxième ronde nous réserve-t-elle d’autres surprises ? Tour d’horizon des quatre duels à venir.

• À lire aussi: Patrick Roy ne prévoit pas de joute verbale avec Serge Beausoleil

1. Remparts de Québec c. 9. Océanic de Rimouski

Photo Agence QMI, John Morris

Un autre chapitre de l’une des rivalités les plus intenses de la LHJMQ s’écrira. L’Océanic de Serge Beausoleil a défait les Saguenéens de Chicoutimi plus rapidement que plusieurs l’avaient prédit (en cinq matchs) et s’est bâti une réputation au fil des ans d’équipe difficile à affronter en séries éliminatoires. En saison régulière, les Remparts ont gagné les huit affrontements contre Rimouski, mais ça ne veut plus rien dire. Québec est ressorti amoché de la série de deuxième tour contre l’Océanic l’an dernier et il y a fort à parier qu’ils ne leur feront pas de cadeau cette année non plus. Au final, la force de frappe des Remparts devrait faire la différence.

► Prédiction : Remparts en 5

2. Mooseheads d’Halifax c. 7. Wildcats de Moncton

Photo d'archives, Didier Debusschère

Les Wildcats auront très peu de temps pour se remettre de leur longue et intense série face au Drakkar qui a nécessité sept parties dont cinq sont allées en prolongation. De l’autre côté, les Mooseheads auront bénéficié de neuf jours de repos après avoir balayé leur série face aux Eagles du Cap-Breton. Halifax a eu le dessus 6 à 3 lors des neuf affrontements entre les deux formations, mais a remporté les cinq derniers. Moncton sera probablement propulsé par l’euphorie de leur victoire dramatique du premier tour, mais à long terme, les Mooseheads ont trop de profondeur pour se faire montrer la porte de sortie aussi rapidement.

► Prédiction : Halifax en 6

3. Phœnix de Sherbrooke c. 13. Voltigeurs de Drummondville

Photo d'archives, Didier Debusschère

Les Voltigeurs ont causé LA surprise de cette première ronde en éliminant les Tigres de Victoriaville en seulement cinq matchs. Il faut dire que la fiche des Voltigeurs en saison n’est peut-être pas complètement représentative de l’alignement qu’ils ont sur papier. Le défenseur de choix de première ronde des Coyotes Maverick Lamoureux a raté une bonne partie de la saison, tout comme le dangereux Justin Côté en attaque. En deuxième ronde, toutefois, ils feront face à une équipe qui a dominé l’Armada de Blainville-Boisbriand du début à la fin de sa série de premier tour. Les Voltigeurs devront espérer que leur gardien Riley Mercer brille à nouveau s’ils espèrent l’emporter.

► Prédiction : Phœnix en 5

4. Olympiques de Gatineau c. 6. Huskies de Rouyn-Noranda

Photo d'archives, LHJMQ/Jean Lapointe

Les Olympiques sont la seule des quatre premières équipes au classement général à ne pas avoir conclu leur série huitième de finale en quatre parties. Gatineau a échappé le match numéro trois de sa série face aux Sea Dogs, mais a rebondi par la suite avec des gains convaincants de 6 à 0 et 6 à 1 pour envoyer Saint-Jean en vacances. Zach Dean (13 points) et Riley Kidney (11 points) viennent aux deux premiers rangs des pointeurs des séries. Quant aux Huskies, ils ont été convaincants en première ronde contre Shawinigan, mais leur noyau demeure jeune. Leur tour viendra, mais ce ne sera pas cette année.

► Prédiction : Olympiques en 5

► * Taux de réussite en première ronde : 6 en 8