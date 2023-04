Diplomatie: des athlètes Québécois sur la liste noire de la Russie

Le ministère russe des Affaires étrangères a publié mercredi une liste de 333 citoyens canadiens dont l’entrée en Russie est maintenant interdite.

Si l’on retrouve de nombreux politiciens provinciaux, on remarque également la présence de tous les athlètes qui ont signé la lettre du retrait des athlètes russes et bélarusses en prévision des Jeux olympiques de 2024 à Paris. Du nombre, on retrouve le fondeur Alex Harvey, le skieur acrobatique Alexandre Bilodeau et la patineuse artistique Meagan Duhamel.

Le 9 mars dernier, les 42 athlètes canadiens avaient demandé au Comité olympique canadien (COC) de rejeter l’idée que les athlètes russes et bélarusses puissent participer aux Jeux de Paris à moins que Moscou se retire complètement de l’Ukraine. Dans sa publication, le ministère russe s’attaque au gouvernement Trudeau.

« Compte tenu des sanctions anti-russes imposées périodiquement par le régime de Trudeau contre des fonctionnaires, des politiciens, des experts, des journalistes, des personnalités culturelles et des athlètes de Russie, ainsi que toute personne qui ne convient pas au “mainstream” d’Ottawa et aux autorités néonazies soutenues par celui-ci à Kiev, l’entrée dans la Fédération de Russie se ferme définitivement à 333 citoyens canadiens », peut-on lire dans le communiqué du ministère russe des Affaires étrangères.

Moscou dit répliquer

La Russie dit répondre aux sanctions canadiennes face à un certain nombre de ses citoyens qui ont été interdits de séjour au Canada.

« Adhérant au principe de l’inévitabilité de la punition, la partie russe, en réponse aux actions hostiles d’Ottawa, a inclus sur la “liste d’arrêt” des représentants de la direction canadienne, des parlementaires et des politiciens de divers niveaux, des militants publics et des athlètes impliqués dans la propagation de la russophobie enragée dans le pays. Cette mesure vise également à inciter les personnes inscrites sur la “liste noire” à modifier leur comportement. »

Et la classe politique

Plusieurs politiciens ont été ajoutés à la liste des Canadiens interdits d’entrée en Russie. On retrouve la gouverneure générale du Canada Mary Jeannie Simon, tous les ministres et députés de l’Ontario, de l’Alberta et de la Colombie-Britannique, ainsi que le conseiller municipal de Montréal Serge Sasseville et la juge à la Cour pénale internationale Kimberley Prost.

Plus tard en journée, les bureaux de la ministre des Affaires étrangères et de la ministre des Sports ont réagi à la situation.

« Nous ne reculerons pas et d’aucune manière sommes-nous dissuadés par les tactiques d’intimidation de la Russie et nous soutenons les athlètes canadiens qui souhaitent aussi voir la Russie bannie des Jeux d’été de 2024 à Paris. »

« Nous allons continuer de travailler avec nos partenaires et nos alliés pour appuyer l’Ukraine et pour étouffer la machine de guerre et de propagande de Vladimir Poutine. »

Certains des athlètes interdits d’entrée en Russie :