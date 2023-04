Doit-on encadrer davantage les ententes de plaidoyer?

Lorsque le juge Claude Provost de Sorel soutient que le procureur de la Couronne détient le pouvoir décisionnel dans le système de justice, il n’a pas tort.

Il pointait alors du doigt les « deals » que font les procureurs et les avocats de la défense. Le pouvoir discrétionnaire du procureur est grand au Québec. Il peut non seulement faire des ententes sur la sentence, réduire ou changer les chefs d’accusation et même décider de ne pas poursuivre.

Face à une affaire sordide d’attouchements sexuels d’un père sur sa fille, le juge Provost s’est retrouvé les mains liées par le procureur à la suite d’une négociation de plaidoyer. En échange d’une reconnaissance de culpabilité et dans le but d’éviter un procès, la poursuite a accepté de faire un « deal », comme le dit le juge, avec l’avocat de la défense en laissant tomber certaines accusations, dont celle d’agression sexuelle, et en proposant une sentence de huit mois de prison avec sursis pour leurre d’enfant. Concrètement, le prévenu ne passera pas par la case prison et rentrera plutôt à la maison.

Pourtant, aux dires du juge Provost, si cela n’en tenait qu’à lui, il aurait certainement imposé une peine de prison au terme d’un procès. Une question s’impose : est-ce que la poursuite a fait un bon « deal » ? Quant à moi, j’en doute !

Entente sur plaidoyer

Le plea bargaining est courant dans le système judiciaire. Il permet d’éviter de longs procès et d’alléger le système. Cependant, il est régi par des règles et principes émis notamment par le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP).

Un de ces principes est que toute entente conclue par un procureur doit être conforme à l’intérêt public et à la saine administration de la justice. Dans le cas soumis au juge Provost, je comprends que l’entente visait une saine administration de la justice en évitant un procès. Toutefois, j’ai du mal à cerner comment celle-ci s’inscrit dans l’intérêt public. Il faut reconnaître que cette notion est quelque peu complexe, puisqu’elle est porteuse d’une pluralité de sens selon le contexte.

Comment s’établit alors l’intérêt du public lors de ce type de négociation ? Sur quels critères ?

Effleurer les seins, ce n’est pas sexuel ?

Lors de leurs témoignages devant le juge Provost, les deux filles présentaient des signes évidents de stress post-traumatique. Elles avaient 10 et 12 ans au moment des faits. Leur père a reconnu plusieurs attouchements : embrasser sur la bouche, toucher la cuisse, effleurer les seins... mais selon son avocat, il n’avait pas d’intention sexuelle. Il aurait été éduqué ainsi. (Soupir.)

Est-ce que cet argument a été un des critères de négociation ?

Entre la banalisation et le manque de compréhension des processus de violences sexuelles, il reste encore un long chemin à parcourir pour rétablir la confiance des victimes envers le système de justice.

Je comprends l’indignation du juge Provost.