Encore un gros bloc d’électricité vendu à une firme de crypto

L’entreprise Bitfarms, qui mine des Bitcoins, a conclu une entente avec la Ville de Baie-Comeau pour acquérir 22 mégawatts d’électricité, soit l’équivalent de la consommation annuelle de 8000 résidences.

La compagnie internationale de cryptomonnaie va construire un énorme centre de données à Baie-Comeau en profitant de notre électricité verte, qui se fait de plus en plus rare.

Bitfarms et son vice-président des opérations, Benoît Gobeil, reluquent cet espace depuis 2018. L’énergie hydroélectrique disponible et le climat frais faisant de cette région un endroit idéal pour une usine de cryptomonnaies.

« On va utiliser 6000 ordinateurs dernier cri, avec les meilleurs processeurs, qui vont travailler 24 h sur 24 dans une superficie de quelque 32 000 pieds carrés », dit-il.

L’usine devrait employer au moins 75 travailleurs pendant la construction et 25 permanents lorsqu’elle sera opérationnelle.

Énergie inutilisée

Le bloc d’énergie avait d’abord été attribué par Hydro Manicouagan en 2018, en vertu d’une entente avec l’AREQ (Association des redistributeurs d’électricité du Québec). Il s’agit d’une entente où des municipalités utilisent selon leurs besoins un bloc d’énergie produite et attribuée par Hydro-Québec.

Ce « bloc » avait au départ été alloué à une entreprise du nom d’Orion Technologies, mais l’entreprise n’a jamais été mise en service. Bitfarms convoite donc depuis 2018 cette électricité, qui lui permettra enfin de mettre en branle ses projets.

« C’est une bonne nouvelle, en ces temps durs pour obtenir du mégawatt », dit Benoit Gobeil. Il le répète à qui veut l’entendre, son entreprise « ne joue pas à la cachette ».

« On est une business légale, qui travaille avec l’environnement. On veut montrer les points positifs qu’on peut amener à un réseau électrique. »

En effet, personne ne pourra accuser leur usine de ne pas être « verte ». « C’est du vent qui passe dans une machine et qui ressort ensuite un petit peu plus chaud. Aucun CO2 n’est émis, affirme Benoît Gobeil. Et en plus, quand on est près d’autres usines, on peut les chauffer, on travaille sur plein de technologies comme ça. »

Hydro a les mains liées

Le ministre Pierre Fitzgibbon a récemment fait savoir que les usines de cryptomonnaies ne devaient pas s’attendre à être privilégiées par Hydro-Québec. Or, dans ce cas-ci, le projet a été approuvé par la Ville de Baie-Comeau en 2018, soit avant le projet de loi 2. Hydro-Québec avait donc l’obligation de desservir l’usine, confirme Mathieu St-Amant, directeur des communications au cabinet du ministre Fitzgibbon.

◆ Au cours de l’hiver 2022-2023, l’industrie de la cryptomonnaie a consommé au Québec 250 MW, dont environ 140 MW via les réseaux municipaux, selon les données compilées par Hydro-Québec.