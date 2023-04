Festival Cigale à la Baie de Beauport: Dean Lewis, Lost Frequencies et X Ambassadors en haut de l’affiche

Le festival Cigale misera en 2023 sur la vedette pop australienne Dean Lewis, le DJ belge Lost Frequencies et le groupe américain X Ambassadors pour attirer les foules à la Baie de Beauport, les 12 et 13 août.

Ce nouvel événement musical, lancé l’an dernier dans une formule relaxe à la californienne, permet aux festivaliers d’assister à des concerts sur la plage, les deux pieds dans le sable.

Photo d'archives, AFP

En tout, 16 artistes monteront sur la scène de Cigale. Le samedi 12 août, avant la prestation de Lost Frequencies, on verra défiler Preston Pablo, Busty and the Bass, Lydia Képinski, Ziggy Alberts, Hollow Coves, X Ambassadors et Radio Radio.

Photo d'archives, Agence QMI (RENÉ LECLERC)

Le lendemain, Dean Lewis sera précédé de Marilyne Léonard, Jay Scott, Hein Cooper, Matt Nathanson, Bahamas, James Bay et Clay and Friends.

Les billets seront mis en vente à compter de vendredi, à 10h, au cigalequebec.com.