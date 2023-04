François Legault et la laïcité à géométrie variable

Très tôt le matin du lendemain de Pâques, François Legault écrivait ceci sur Twitter : « Le catholicisme a aussi engendré chez nous une culture de la solidarité qui nous distingue à l’échelle continentale. » Quelle mouche pascale l’a donc piqué ?

En fait, il reprenait une phrase tirée d’une chronique de Mathieu Bock-Côté intitulée « Éloge de notre vieux fond catholique ». Le titre parlant de lui-même.

Devant la déferlante de réactions outrées, M. Legault a tenté de corriger le tir : « Il faut distinguer la laïcité et notre patrimoine. »

Le problème, par contre, restait entier.

En choisissant d’encenser le catholicisme en même temps que la Pâque juive et le ramadan sont aussi célébrés, François Legault accordait une attention privilégiée à la religion catholique.

Qu’on l’aime ou non, la loi 21, dont il est le géniteur, repose pourtant sur des principes clairs. Séparation de l’État et des religions. Neutralité religieuse de l’État. Égalité de tous les citoyens et citoyennes. Liberté de conscience et de religion. Le premier ministre n’est-il pas le représentant de l’État ?

Comme tout citoyen, M. Legault jouit de la liberté de conscience, mais en tant que premier ministre, contrairement à un chroniqueur, il doit parler au nom de tous les Québécois.

Dans ce cas-ci, qu’ils soient athées, agnostiques, catholiques, juifs, musulmans, sikhs, etc.

Lecture sélective

En disant que le catholicisme aurait « engendré chez nous une culture de la solidarité qui nous distingue à l’échelle continentale », M. Legault fait aussi une lecture sélective de l’Histoire.

La Révolution tranquille visait en fait à mettre fin au pouvoir du clergé et non pas à s’en inspirer. Dans les institutions nombreuses dont il avait le contrôle et grâce à la bénédiction de Maurice Duplessis, le clergé décidait en effet qui, parmi ses « fidèles » canadiens-français, aurait droit ou non à l’éducation et à des soins de santé. Ou à défaut de, à la « charité ».

Résultat : les femmes étaient exclues des études supérieures et de la vie politique. Le contrôle des curés sur leur vie, leur corps et leur sexualité était omniprésent. Zéro « solidarité » pour les femmes.

Que dire aussi d’une institution capable d’avoir érigé en système la protection de prêtres pédophiles et l’exploitation sexuelle des enfants, y compris dans les infâmes pensionnats autochtones ?

Quand M. Legault écrit qu’il « faut distinguer la laïcité et notre patrimoine », le concept de catho-laïcité n’est pas très loin non plus. Entre autres choses, la catho-laïcité est un positionnement étrange où les symboles chrétiens sont vidés de leur nature religieuse et se voient valorisés plus que les autres pour leur nature soi-disant « patrimoniale ».

« Notre » patrimoine ?

Or, en même temps, les objets associés à d’autres confessions – kippa, hijab, turban, kirpan, etc. – sont vus comme des symboles religieux. Un paradoxe fascinant.

Pensons aux longs débats sur le crucifix du Salon bleu. Les opposants à sa sortie exigeaient qu’on le conserve pour des raisons « patrimoniales » alors que le crucifix, comme le rappelaient les évêques, est bel et bien un objet religieux.

Le catholicisme ferait-il aussi vraiment partie de « notre » patrimoine à tous ? La réalité est qu’il fait partie de celui des Québécois d’ascendance française, irlandaise, italienne, hispanique, etc. Ils sont cependant de moins en moins nombreux à s’en réclamer.

La raison ? Si autant de personnes de plus de 50 ans lui ont tourné le dos, c’est parce qu’elles ont déjà subi le joug patriarcal, misogyne, raciste et ultraconservateur de l’Église. Point.

Cela explique pourquoi ce même rejet du catholicisme produit chez plusieurs Québécois une méfiance similaire envers les autres religions. Un phénomène générationnel avant tout.

Les jeunes francophones, eux, n’ont pas subi l’oppression du clergé et grâce à la loi 101, ils baignent à l’école dans la diversité sur tous les plans.

Leur réaction face aux pratiques et symboles religieux tient donc beaucoup plus du « vivre et laisser vivre ». Et beaucoup moins d’une laïcité d’État dont la logique, même pour un premier ministre, est parfois difficile à suivre.