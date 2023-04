Fuites du Pentagone: c’est gênant!

Pour retrouver une fuite de renseignements confidentiels aussi importante, il faut reculer jusqu’à l’affaire Snowden en 2013. L’administration Biden est plongée au cœur d’une gestion de crise dont les ramifications sont nombreuses.

Affaiblir les alliés

Même si nous ne disposons pas de la totalité de l’information qui circule sur des réseaux sociaux et des comptes de messagerie, nous en savons assez pour considérer que la sécurité des États-Unis est menacée. Tout aussi grave, il semble qu’on peine à départager le vrai du faux puisqu’à de réels documents sensibles on a ajouté des pièces altérées.

Les fuites les plus compromettantes sont liées à la situation de l’Ukraine. Les informations concernent l’état des forces de l’armée ukrainienne, mais aussi certaines actions que les alliés pourraient considérer comme condamnables.

On apprend par exemple que l’Ukraine manquerait de munitions pour les armes de l’ère soviétique dont elle dispose. On y lirait également que la résistance aux attaques aériennes russes serait bien moindre que ce qu’on imaginait. Ce type de renseignement ne peut que rendre l’Ukraine plus vulnérable.

Autre souci pour le gouvernement de Volodymyr Zelensky, ces informations sensibles confirmeraient que l’armée ukrainienne aurait eu recours à des drones pour mener des attaques à l’extérieur du pays, en Biélorussie par exemple.

Il s’agit du type d’intervention que les alliés occidentaux souhaitent éviter. Les dirigeants ukrainiens et américains doivent maintenant s’assurer que l’aide des alliés ne diminuera pas.

Il semble également que les Américains devront avoir à l’œil «l’ami égyptien». Alors qu’on croyait être minimalement en mesure de compter sur la neutralité de cet allié capricieux, on croit qu’il s’apprêterait à vendre des armes à la Russie.

Outre le dossier ukrainien, c’est du côté d’Israël et de la Corée du Sud qu’on a relevé les réactions les plus vives. Le partenaire américain doit fournir des explications sur les opérations d’espionnage dans ces deux pays.

Joe Biden aura fort à faire pour expliquer que ses services auraient détenu des informations privilégiées sur le soutien du Mossad aux manifestations contre la réforme du système judiciaire. Parions que les prochaines discussions avec Benyamin Netanyahou seront plutôt relevées.

Comment est-ce possible?

En attendant les conclusions des enquêtes du FBI et de la justice américaine, il me semble légitime de nous interroger sur le sérieux accordé par les responsables du Pentagone à la sécurité des renseignements classés top secret.

Il est sidérant qu’on ne soit pas en mesure d’expliquer comment ses documents ont échappé à la surveillance, tout comme il est inquiétant qu’on ne sache pas encore combien de ces documents sont en circulation!

Comment expliquer qu’en 2023, et avec des moyens extraordinaires, on ne soit pas en mesure d’assurer un meilleur contrôle? Pour l’heure, les responsables exercent des pressions pour que les médias ne diffusent pas les informations qui circulent sur le web, une diversion temporaire, on devrait plutôt s’assurer que ça ne se reproduise pas.