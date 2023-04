Galas ComediHa!: Marc Dupré, Michel Courtemanche, Anthony Kavanagh et Cathy Gauthier à l’animation

Laurent Paquin, Michel Courtemanche, Dominic et Martin, Anthony Kavanagh et Cathy Gauthier font partie des humoristes qui se partageront l’animation des six galas présentés pendant le ComediHa! Fest-Québec cet été à Québec.

Le festival se tiendra cette année du 8 au 13 août, tandis que les organisateurs se sont donné l’objectif de viser différentes clientèles, les différents types d’humour et les différentes générations.

La glace se brisera le 8 août, avec Marc Dupré, qui animera par ailleurs son premier gala sur la scène du Grand Théâtre de Québec. Pour l’occasion, le chanteur et animateur, aussi coach à «La Voix», reviendra à ses premières amours, l’humour, dans une soirée qui devrait également laisser un peu de place à la variété et à la musique.

Laurent Paquin, qui anime des galas d’humour dans les différents festivals depuis une vingtaine d’années maintenant, compte, quant à lui, offrir une soirée corrosive. «On va grafigner pas mal parce qu’après 20 ans, moi, il n’y a plus rien qui m’énerve. On va grafigner et ça va faire du bien», a-t-il prévenu mercredi en conférence de presse.

Joël Lemay / Agence QMI

«J’ai envie de penser que plus j’en fais, meilleur je suis. Si la tendance se maintient, cette année je devrais “kicker” des culs», a-t-il ensuite souligné, ajoutant qu’il avait toujours autant de plaisir à animer, année après année.

L’énergique Anthony Kavanagh reviendra lui aussi, pour une deuxième année consécutive, à l’animation d’un gala. «Ce sera piquant. Il y aura beaucoup d’amour, d’émotions, de la bienveillance. Il y aura des “jokes”, sur les hommes et les femmes, des blagues racistes, sexistes, féministes, des “jokes” sur vous, sur moi, sur les autres, de la mauvaise foi et de la vraie lâcheté», a-t-il dit dans une vidéo préenregistrée depuis la France.

Joël Lemay / Agence QMI

Ce sera ensuite au tour du duo Dominic et Martin de présenter son gala dans l’enceinte du Grand Théâtre de Québec, où il célèbrera par la même occasion ses 30 ans de carrière commune.

Silvi Tourigny et Cathy Gauthier, qui sont de grandes amies dans la vie, se partageront l’animation de l’avant-dernier gala. «Ça va être une soirée haute en couleur, avec du gros “fun”, où vous allez avoir l’impression de passer une soirée avec vos “chums” de femmes», a souligné l’humoriste.

Le gala de clôture sera pour sa part assuré par Michel Courtemanche. L’humoriste qui a renoué avec son public l’été dernier devrait cette année encore les amener faire un tour dans son univers.

Les thématiques et les invités des galas, près d’une quinzaine par soirée, seront annoncés plus tard. Sylvain Parent-Bédard, le président fondateur de l’Agence ComediHa!, a par ailleurs voulu créer une vitrine pour les nouveaux talents, évaluant à la volée une proportion presque égale de vieux routiers et d’humoristes de la relève sur les galas, cette année, a-t-il estimé en entrevue.

«Les grands biens-cuits» seront également de retour cette année.

➤ Les billets du ComediHa! Fest-Québec seront en vente au grand public dès jeudi.