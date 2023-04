Jake Paul a trouvé son prochain adversaire... Nate Diaz

Le youtubeur devenu boxeur professionnel Jake Paul tentera de renouer avec la victoire le 5 août prochain, dans le cadre d’un combat contre l’ancien champion du UFC Nate Diaz.

• À lire aussi: Lindsay Lohan et Jake Paul poursuivis aux États-Unis dans une affaire liée aux cryptomonnaies

Les deux hommes en ont fait l’annonce mercredi. Leurs compagnies respectives ont décidé de s’associer pour promouvoir l’événement avec le service de streaming sportif DAZN.

Les pugilistes s’affronteront dans un duel de dix rounds et devront respecter une limite de 185 lb.

Depuis qui a fait le saut dans le monde de la boxe professionnelle, Paul (6-1-0, 4 K.-O.) est une véritablement sensation et attiré beaucoup de spectateurs. À la fin du mois de février dernier, il a subi sa première défaite. Il a perdu par décision partagée contre le Britannique Tommy Fury.

«Les gens pensent que je suis vulnérable [après ma défaite contre Fury] alors que je suis est plus concentré que jamais, a déclaré Paul dans un communiqué. Mon équipe voulait que je prenne un combat facile contre KSI [une autre vedette de YouTube], mais ce n'est pas comme ça que je suis.»

«Nate Diaz est considéré comme l'un des combattants les plus durs à cuire de tous les temps, mais lui et son équipe parlent trop, et ce, depuis trop longtemps.»

Diaz fera ses débuts en boxe contre celui que l’on peut qualifier d’influenceur. Il a œuvré pendant de nombreuses années dans l’UFC, avant de quitter l’organisation l’an dernier. Son dernier combat dans l’octogone remonte à septembre 2022, quand il a vaincu Ton Ferguson en finale du UFC 279.

«À l’exception de Canelo [Alvarez], il est la plus grande chose en boxe, a dit Diaz à propos de Paul. Je suis ici pour conquérir cela. Je suis le roi des sports de combat.»

Paul et Diaz sont à couteaux tirés sur les réseaux sociaux depuis plusieurs mois déjà. En janvier dernier, le premier a déclaré qu’il était aussi prêt à affronter le second dans un duel d’arts martiaux mixtes (AMM) s’il acceptait de se mesurer à lui dans un ring de boxe en premier.

Paul a d’ailleurs une entente en poche avec la Professional Fighters League, l’organisation où évolue notamment le Québécois Olivier Aubin-Mercier. Le youtubeur compte faire ses débuts en AMM en 2024.