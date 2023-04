Québec, ville gourmande: la pizza romaine arrive à Limoilou

Les adeptes de cuisine italienne ont une nouvelle adresse gourmande à découvrir à Limoilou. La pizzéria Morso se donne comme objectif de démocratiser la pizza romaine.

À la différence de la pizza napolitaine qui est toujours ronde, celle qui a vu le jour à Rome se distingue par sa forme rectangulaire. La pâte de cette dernière contient aussi plus d’eau et est fermentée plus longtemps, ce qui lui confère un côté croustillant. En prime, elle se réchauffe très facilement à la maison.

Autre particularité: elle est servie en tranches, al taglio, ce qui encourage les gens à partager et à essayer des parts de plusieurs pizzas.

Photo Ludovic Gauthier, fournie par Brouillard

Petite sœur de la chaîne de pizzérias NO.900, la nouvelle enseigne – qui a vu le jour à Montréal – mise sur ce petit délice encore méconnu ici.

«C’est une pizza du peuple, une pizza de boulangerie. C’est une pizza faite avec des ingrédients très simples», souligne Mirko D’Agata, le chef exécutif des deux chaînes.

Il m’explique que l’effort est mis sur la finition et la présentation des pizzas qui, placées les unes à côté des autres, forment le menu qu’on dévore des yeux.

Une pizza championne du monde

Pizzaiolo de renom, Mirko a été sacré champion du monde de la pizza romaine en 2019 à Naples et a pris la deuxième place pour sa pizza napolitaine dans un autre concours la même année.

Photo Ludovic Gauthier, fournie par Brouillard

«J’ai fait plein de choses en cuisine, mais la pizza, c’est toute ma carrière, toute ma vie», confie avec passion celui qui s’est installé au Québec en 2012.

Je le rencontre lors de la soirée d’ouverture de la succursale de Québec, alors qu’il démontre tout son savoir-faire et partage les recettes qu’il a créées pour Morso avec sa brigade.

Vous pourrez goûter à sa pizza qui a remporté les grands honneurs, avec de la pancetta coppota et des noisettes grillées, un vrai délice!

Des classiques de la pizza romaine sont aussi au menu : la quatre fromages, celle au zucchini, ricotta et zeste de citron, et la margherita avec sa burrata maison. Mais la plus authentique aux yeux du chef demeure la pizza aux pommes de terre, fior di latte, mozzarella, romarin et huile d’olive. J’ai adoré le goût du romarin qui vient rehausser les saveurs plus subtiles de la pomme de terre.

Photo Ludovic Gauthier, fournie par Brouillard

Des charcuteries d’ici

Mirko, originaire de Turin, en Italie, a été tellement séduit par la qualité de notre viande de porc qu’il a entrepris de créer des charcuteries ici pour la chaîne.

«La viande de porc du Québec est la meilleure que j’ai jamais goûtée. Encore meilleure qu’en Italie», lance-t-il.

Il a passé des mois à développer, avec les Viandes biologiques de Charlevoix et la ferme Gaspor, une gamme complète de charcuteries d’inspiration italienne. La quasi-totalité des cochonnailles sur le menu de NO.900 et de Morso sont faites ici, que ce soit le prosciutto, le speck ou le salami ventricina légèrement épicé.

Évidemment, certains produits de base pour les pizzas des deux chaînes sont importés d’Italie, dont la farine, la sauce tomate et l’huile d’olive.

Plusieurs de ces produits sont d’ailleurs en vente dans la partie boutique de la pizzéria Morso.

Photo Ludovic Gauthier, fournie par Brouillard

Le combat des pizzas

Marie-Michelle Berger, qui est à la tête du NO.900 de la 3e avenue, est l’une des copropriétaires de ce restaurant convivial disposant d’une vingtaine de places.

Photo Ludovic Gauthier, fournie par Brouillard

«Ce qui m’a amené dans le projet, entre autres, c’est la beauté de la pizza. Je suis allée plusieurs fois en Italie et, même si j’ai une pizzéria napolitaine, c’est vraiment la romaine pour laquelle j’ai eu un coup de cœur», s’enthousiasme-t-elle.

Le chef Mirko a lui aussi un faible pour la romaine. C’est cette dernière qui l’emporterait au combat des pizzas s’il ne lui restait que peu de temps pour en déguster une.

«J’opterais pour la pizza romaine aux pommes de terre. Par contre, si je suis vraiment sur le point de mourir, la napolitaine est plus rapide à cuire!», lance-t-il dans un grand éclat de rire.

Morso

1099, 3e avenue, Québec

morso.co