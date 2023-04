LE COURRIER DE LOUISE : Atteinte d'un cancer du sein, elle dénonce les délais d'attente pour son traitement

Il n’y avait jamais eu de cas de cancer dans ma famille, pas plus de cancer du sein que n’importe quelle autre forme de cancer, et je me croyais à l’abri de cette terrible maladie. Mais lors d’un examen de routine il y a six ans, ma médecin de famille m’avait décelé une petite bosse dans le sein droit et m’avait prescrit une mammographie sur le champ.

La mammographie avait confirmé le diagnostic et j’étais tout de suite entrée dans le système comme on dit. Heureusement la tumeur était petite et je n’ai pas eu besoin de chimiothérapie. On m’a juste fait de la radiothérapie. Le calme a duré presque trois ans, pendant lesquelles je me sentais assez à l’abri, quoiqu’avec toujours avec une petite inquiétude derrière la tête.

Mais comme on n’est jamais à l’abri de rien, lors de mon dernier examen de routine il y a une semaine, on m’a annoncé qu’un petit quelque chose avait de nouveau fait son apparition dans mon sein droit, et mon cœur a fait trois tours. Pourquoi ça m’arrive à moi qui fais tout pour me maintenir en bonne santé ? Vu les délais d’attente qui sévissent encore dans les hôpitaux depuis la fin de la pandémie, je me torture avec l’idée de ne pas être prise à temps cette fois-ci.

Comment se fait-il que les médecins ne soient pas plus rigoureux dans l’imposition rapide des traitements pour les gens comme moi ? Comment se fait-il que toute forme de cancer ne soit pas traitée en priorité ? Vous ne trouvez pas que les spécialistes manquent de cœur envers leurs patients ? Même si mon conjoint trouve que j’exagère, je pense que s’il s’agissait de leur épouse qui se trouvait dans ma situation, ils mettraient un peu plus de pression sur le système.

Une qui se sent mise de côté par le système québécois

Je comprends votre impatience à vouloir recevoir un traitement au plus vite parce que je sais qu’au seul énoncé du mot cancer n’importe qui réagirait comme vous. Mais en dépit des ratées de notre système de santé, je crois en son efficacité pour traiter les Québécois et Québécoises aux prises avec des maladies comme la vôtre. D’ailleurs le haut taux d’efficacité des traitements offerts par notre système le prouve mieux que tout. Il serait souhaitable que vous décompressiez un peu pour permettre à votre corps et à votre esprit de ne pas s’épuiser en dépensant toutes ses énergies en vaines conjectures.

- Louise Deschatelets