Le plus grand centre de golf intérieur au pays ouvre ses portes à Lévis

L’hiver qui s’étire teste la patience des golfeurs au Québec. D’ici à ce que la neige fonde, les plus impatients peuvent désormais se rabattre sur le plus grand complexe de golf intérieur au pays, véritable « tout-inclus » des mordus de la petite balle blanche, qui ouvre ses portes à Lévis.

Inauguré il y a à peine deux ans, le Centre d’Excellence GolfIn Lévis a presque doublé sa superficie ce printemps. Le complexe occupe maintenant 16 000 pieds carrés et se targue d’être le plus gros du genre au Canada.

On y retrouve 13 simulateurs derniers cris, « les plus avancés technologiquement au Canada », avance fièrement Dominic Côté, copropriétaire et gestionnaire principal.

Photo fournie par le Centre d’excellence GolfIn Lévis

« Ils donnent à peu près le même genre de score ou d’élan qu’on frappe à l’extérieur », promet-il.

Une zone performance a été ajoutée pour offrir un atelier d’ajustement et de réparation. On y retrouve aussi un simulateur spécialisé en « fitting », utilisé par les plus grands joueurs de la planète, et qui est à la disposition des clients, tout comme un grand vert de pratique pour les coups roulés.

Photo fournie par le Centre d’excellence GolfIn Lévis

Une boutique, une académie de golf et un lounge complètent le portrait. Les étudiants en du secondaire en golf-études et des équipes de golf du Rouge et Or s’y entraîneront aussi.

« On est comme un tout-inclus pour golfeurs », sourit Dominic Côté, qui explique que le projet vient combler un besoin dans la région. En compagnie de ses associés André et Pierre Champagne, ils ont voulu créer un endroit « unique » dans la région, surtout « qu’il n’y a pas « d’offre semblable dans Chaudière-Appalaches ».

Photo fournie par le Centre d’excellence GolfIn Lévis

Le golf est « cool »

La pandémie a « redonné un second souffle au golf » et c’est en partie ce qui a motivé le trio d’homme d’affaires à aller de l’avant avec son méga complexe.

Selon Golf Québec, le nombre de rondes jouées a connu une croissance de 19 % en 2020 et a bondi de 21 % en 2021.

« Depuis un an ou deux, le golf est redevenu cool auprès des jeunes. Et nous, on fait le pari d’investir dans la jeunesse », indique M. Côté.

Photo fournie par le Centre d’excellence GolfIn Lévis

Ils ont d’ailleurs été mandatés pour tenir des camps de golf pour junior Cobra-Puma, affichent déjà complets.

Bientôt à Québec?

Dominic Côté compte bien « surfer sur cette vague de popularité » pour traverser le fleuve et éventuellement s’établir à Québec.

« On est en pourparlers pour ouvrir un Centre d’excellence GolfIn à Québec. [...] C’est un concept qui s’exporte facilement », confirme M. Côté.