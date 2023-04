LNH: le Canadien submergé par les Islanders et la foule

NEW YORK | Les Islanders avaient une dernière occasion de se qualifier pour les séries éliminatoires et ils ne comptaient pas la manquer. Surtout face à une formation, comme le Tricolore, décimée par les blessures.

À l’intérieur d’un UBS Arena en liesse, Samuel Montembeault et le Canadien ont tenté, tant bien que mal, de résister. Toutefois, mené par un doublé de Brock Nelson, leur meilleur marqueur, les Islanders l’ont emporté 4 à 2.

Les Penguins éliminés

En s’inclinant pour la sixième fois à ses sept derniers matchs, le Tricolore a indirectement participé à l’élimination des Penguins de Pittsburgh. Il s’agit d’une première exclusion des séries éliminatoires en 17 ans pour Sidney Crosby et sa bande.

D’ailleurs, il fallait remonter à la saison recrue du capitaine pour assister à un printemps sans hockey dans la ville de l’Acier.

« On savait que les Islanders avaient besoin d’un seul point pour faire les séries. On savait le genre d’énergie qu’ils allaient déployer, a indiqué Nick Suzuki. On a fait notre possible pour égaler ce niveau d’intensité. C’est probablement l’un des meilleurs matchs qu’on a disputés dernièrement. »

Suzuki inspirant

En plus de jouer avec l’énergie du désespoir, les Islanders ont fait preuve d’intelligence. En avance d’un but au moment d’amorcer la troisième période, ils se sont repliés s’assurant de bien défendre leur territoire.

« Tu vois que c’est une équipe qui est habituée de jouer avec l’avance, a fait remarquer Montembeault. Malgré l’enjeu, même s’ils avaient une mince avance d’un but, ils n’ont pas paniqué. À un certain moment, on avait seulement un tir en troisième. »

Les Islanders auraient sans doute respiré un peu mieux au cours de cet engagement si Suzuki n’avait pas inscrit son troisième but de la saison en infériorité numérique.

S’il y en a un qui ne lèvera pas le pied tant que le dernier son de la sirène ne se fera pas entendre, c’est bien lui.

« Nick ne porte pas le C pour rien. C’est un exemple pour tout le monde. Chaque fois qu’il arrive à l’aréna, c’est le meilleur joueur sur la glace. C’est le fun de le voir être constant pendant 82 matchs », a vanté Montembeault.

Ce qu’on a remarqué...

TEASDALE À UN CHEVEU BONHEUR

Rappelé mardi, Joël Teasdale disputait son premier match dans la LNH. Il a vu de l’action pendant 10 mins 18s. Même s’il était sur la patinoire pour deux buts des Islanders, la soirée s’est bien déroulée dans l’ensemble. Il est passé à un cheveu de marquer. Son tir a touché le poteau. Ç’aurait été tout un dénouement pour la séquence qu’il avait lui-même créée en provoquant un revirement en zone des Islanders grâce à son échec-avant.

BOLDUC SURPRIS PAR SUZUKI

Coéquipier de Teasdale le temps d’une saison et demie avec l’Armada de Blainville-Boisbriand, Samuel Bolduc affrontait le Canadien pour la première fois. Il était aux premières loges pour constater la force d’accélération de Nick Suzuki. Le capitaine du Canadien l’a battu de vitesse pour inscrire le septième but du Tricolore à court d’un homme cette saison.

PRÉSENCE INTERMINABLE

La deuxième période a plutôt mal commencé pour Suzuki et Joel Armia. Embouteillés dans leur territoire, Suzuki (1 mins 43s) et Armia (2 mins 5s) n’ont eu d’autre choix que d’étirer leur présence. Par chance, a séquence s’est terminée par un tir sur le poteau de Bo Horvat.

NELSON GARDE LE RYTHME

Brock Nelson ne semble pas trop affecté par la visière complète qu’il porte depuis que Noel Acciari, des Maple Leafs, lui a fait embrasser la bande, il y a trois semaines. En 10 matchs avec ce protecteur spécial, il a marqué six buts et ajouté quatre mentions d’assistance.