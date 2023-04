L’Évangile selon François

C’est quand même dingue : le premier ministre, François Legault, se fait reprocher d’avoir dit que l’eau est mouillée.

Ah non, excusez-moi, il a souligné que le Québec avait une culture catholique, ce qui est une autre évidence.

On a beau être laïque, athée ou avoir fait, comme moi, son apostasie, on ne peut pas nier que le catholicisme est au cœur de l’ADN culturel du Québec. C’est évident comme le nez au milieu du visage... ou la Croix au milieu du Mont-Royal.

SACRAMENT !

Si le catholicisme n’était pas au cœur de la culture du Québec...

– La pièce Les fées ont soif, de Denise Boucher, aurait-elle fait un tel scandale en 1978 à cause de sa représentation de la vierge Marie ?

– Denise Bombardier aurait-elle intitulé Une enfance à l’eau bénite le récit de son enfance ?

Y parlerait-elle de « la toute-puissance de l’Église catholique romaine », et citerait-elle cette phrase que les sœurs et les frères répétaient : « L’impudeur, ça commence par les pieds et ça monte. N’oubliez pas de mettre des bas ».

– Nos séries télé seraient-elles parsemées de sacres, d’hostie, de christ, de tabernacle, de ciboire, de câlice, de viarge et de baptême ?

– Est-ce que La Chicane aurait chanté : « J’ai de la misère, oh calvaire » ?

— Michel Tremblay aurait-il écrit Sainte Carmen de la Main ? Dans sa pièce la plus célèbre, est-ce qu’on aurait assisté à cette scène où les belles-sœurs s’agenouillent devant la radio pour réciter leur chapelet ?

— Denys Arcand aurait-il réalisé en 1989 le film Jésus de Montréal, sur un comédien qui joue la Passion du Christ à l’oratoire St-Joseph ? Comme l’écrivait Georges Privet à l’époque : « Arcand épingle en route l’hypocrisie de l’Église, dépoussière l’imagerie christique, célèbre la passion des acteurs et fait une timide, mais émouvante profession de foi pour le pouvoir rédempteur de l’art ».

– Ozias Leduc (1864-1955), que l’Institut de l’art canadien qualifie d’« un des peintres les plus importants et les plus polyvalents de la première moitié du vingtième siècle au Québec », aurait-il créé plus de cent cinquante peintures pour des églises du Québec ?

– Benoit Pilon aurait-il réalisé en 2021 Le club Vinland, avec Sébastien Ricard, sur le frère Jean et son influence sur un collège de garçons à la fin des années 1940 ?

– Est-ce que Lyne Charlebois aurait tourné l’automne dernier avec Sylvie Moreau et Mylène Mackay le film Dis-moi pourquoi ces choses sont si belles, autour des lettres qu’échangeaient le frère Marie-Victorin et Marcelle Gauvreau, film qui devrait être en salle cet automne ?

– Léa Pool aurait-elle réalisé en 2015 La passion d’Augustine sur une passionnée de musique dans un couvent catholique des années 1960 ?

– Trouverait-on sur le site de Bonjour Québec, consacré au tourisme québécois, toute une section sur le patrimoine religieux avec une dizaine de pages de suggestions d’églises et de musées à caractère religieux ?

ALLEZ EN PAIX

Si le catholicisme n’était pas au cœur de la culture du Québec... Christian Bégin aurait-il intitulé son spectacle d’humour Les péchés capitaux ? Animerait-il Y’a du monde à messe ? Et aurait-il intitulé sa nouvelle émission de « confessions », tournée à l’Abbaye Val Notre-Dame, qui commence ce vendredi à Télé-Québec... La grande messe ?