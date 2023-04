Lévis: la «grenouille» veille sur la rivière Beaurivage

Le ouaouaron mécanique opère depuis 18h mardi sur la rivière Beaurivage dans le secteur Saint-Étienne-de-Lauzon.

Il brise la glace sur une distance de 2 à 2,5 km en aval et en amont du pont de la route 171 à l’intersection de la route des Rivières (116).

«Nous procédons à cette opération annuellement depuis 2016. Une section de la rivière est à problème et on s’assure qu’elle soit à l’eau libre pour éviter les inondations par embâcles», explique Steve Larose, chef de division de la gestion des risques à la Ville de Lévis.

L’opération dure de deux à trois jours vers la fin mars ou, comme cette année, dans la première moitié d’avril.

Photo courtoisie Ville de Lévis

Solution efficace

La fonte des glaces sur la Beaurivage débute à son embouchure où elle se verse dans la rivière Chaudière.

«Lorsque la rivière tombe à l’eau libre au niveau de la rue Saindon (à 2 km du pont) c’est le signal qu’il faut mettre la pelle amphibie à l’eau», ajoute M. Larose.

La Beaurivage causait bien des soucis avant d’avoir recours à la grenouille.

«Nous avions des inondations par embâcles aux deux ou trois ans, mais nous n’en avons pas connu depuis 2016. C’était inquiétant pour des citoyens d’avoir des blocs de glace de la grosseur d’un véhicule sur leur terrain», rappelle M. Larose.

Des risques d’inondations demeurent, selon la météo, mais ils sont au moins prévisibles.

«Nous continuons à surveiller une fois la glace brisée; la température, le niveau de l’eau, son débit, précise le chef de division. Nous regardons si nous voyons arriver une inondation en eau libre. Si c’est le cas, nous avons un système d’alerte aux citoyens. Avec les embâcles, l’eau pouvait monter très rapidement, donnant peu de temps pour réagir.»

La Ville surveille six secteurs en temps réel avec notamment des sondes et des caméras, sur la Beaurivage et la Chaudière. Mais cette dernière dans son embouchure est beaucoup moins capricieuse qu’en Beauce. Ces secteurs à risque concernent environ 65 résidences.

Très rentable

Le coût de l’opération est de 50 000$, dont 50% est remboursés par le ministère de la Sécurité publique.

«Pour nous le retour sur investissement est énorme, affirme M. Larose. Une inondation par embâcle pour la Ville c’était de la mobilisation de personnel, les évacuations des gens, les frais d’hébergement, le déplacement de la Croix rouge, l’alimentation. C’est une belle opération pour nos citoyens.»

Le batracien nourri au diesel qui permet ces économies s’appelle l’Amphibex de son vrai nom. Il est produit à Terrebonne par l’entreprise Normrock industries. La machine est conçue à la base pour draguer les plans d’eau.

Les travaux sur la Beaurivage sont réalisés par ECO Technologies, une firme du Nouveau-Brunswick qui possède quelques exemplaires de l’Amphibex.

Photo Martin Lavoie

Un rendez-vous

Depuis 2016 l’arrivée de l’Amphibex prend des airs d’évènement pour les gens du secteur.

Le petit attroupement des médias et des représentants de Lévis regardant la machine a amené un conducteur à s’arrêter pour s’informer si la grenouille était arrivée. Un peu plus loin dans un méandre, trois personnes sur le terrain d’une résidence attendaient que l’amphibien se rapproche.

«Quelques semaines avant le début des opérations, on reçoit des appels au Service des incendies pour savoir quand la «grenouille» sera à l’eau. Ils l’attendent. C’est rassurant pour eux. On les voit parfois s’installer sur une chaise et regarder», conclut Steve Larose.