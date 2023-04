L’unique Québécois toujours en vie de la dernière coupe des Leafs a mal pour son ancienne équipe

TORONTO | Il n’y a pas que les partisans qui vivent un interminable chemin de croix à Toronto. Pour des gloires du riche passé des Maple Leafs comme Dave Keon, l’unique Québécois toujours en vie de la dernière conquête de 1967, la douleur est aussi vive.

À l’époque, Keon, originaire de Rouyn-Noranda, était le centre à tout faire des Leafs. Son jeu défensif sans faille avait muselé l’attaque du Canadien en finale et il s’était mérité le trophée Conn Smythe remis au joueur le plus utile.

Les Maple Leafs soulevaient leur quatrième Coupe Stanley en six ans et l’organisation semblait partie pour la gloire.

«Je n’aurais jamais imaginé que ce serait la dernière», a confié, toujours incrédule, celui qui est considéré à ce jour comme le meilleur joueur de l’histoire de l’organisation.

John Major / Agence QMI

Une longue querelle

Aujourd’hui, l’homme de 83 ans a réintégré la famille des Leafs. Pendant des décennies, il a refusé toute association avec l’organisation en raison d’un conflit avec le propriétaire controversé Harold Ballard. Même après le décès de ce dernier en 1990, la relation avec les Leafs a été froide pendant longtemps, mais aujourd’hui, il ne souhaite que leur bien.

«Quand Ballard est devenu le propriétaire (en 1972), il a fait reculer la franchise de 50 ans. Ils essaient encore de renverser la situation.

«Je leur souhaite de connaître du succès. Ils ont eu des opportunités contre Montréal quand ils menaient 3-0 et l’an passé contre Tampa. C’est difficile de dire ce qui leur manque. Il leur est arrivé différentes choses à différents moments et le résultat n’a jamais été celui escompté», a-t-il réfléchi.

Toronto Telegram

Le défi de la première ronde

Depuis que leur noyau actuel est en place, les Leafs ont obtenu leur billet pour les éliminatoires à chaque année depuis 2017. À neuf reprises, ils ont joué dans des matchs où ils avaient l’occasion d’éliminer leurs rivaux, qu’il s’agisse du Lightning (2022), du Canadien (2021), des Blue Jackers (2020) ou des Bruins (2018 et 2019).

«Ils jouent bien, mais n’arrivent pas à franchir la première ronde. C’est la montagne qu’ils sont incapables de monter. S’ils finissent par y arriver, ils ont tout pour atteindre la finale.

«Je pensais qu’ils allaient y arriver l’an passé, mais ils n’ont pas trouvé une façon de gagner les sixième et septième matchs. Cette année, ils ont l’air d’une meilleure équipe, en espérant qu’ils puissent franchir cette première ronde», a débité Keon.

Sous pression

D’aucuns diront que la pression à Toronto étouffe les joueurs, aussi talentueux soient-ils. N’allez pas servir cette excuse à Dave Keon.

«Toronto a toujours été un marché où on joue sous pression. Maintenant, les médias sont encore plus nombreux et il y a aussi les réseaux sociaux. Il reste qu’il y avait de la pression à notre époque aussi. Les gens s’attendaient à ce qu’on gagne la Coupe et quand on n’y arrivait pas, il fallait que quelqu’un paie le prix», a-t-il noté.