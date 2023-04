Matthew McConaughey a eu la peur de sa vie lors d'un récent trajet en avion

Matthew McConaughey a eu «une sacrée frayeur» lors d'un récent voyage en avion.

Le mois dernier, l'acteur oscarisé et son épouse Camila Alves ont confirmé qu'ils étaient à bord du vol Lufthansa qui a chuté de «près de 4000 pieds» en raison de fortes turbulences au-dessus du Tennessee. Les pilotes ont en effet été contraints de faire un atterrissage d'urgence à Washington D.C.

Dans un aperçu de son interview pour le podcast Let's Talk Off Camera de SiriusXM obtenu par Entertainment Tonight, il a noté que sa ceinture n'était pas attachée au moment de l'incident.

«C'est ma tablette qui m'a retenu. Je n'avais pas ma ceinture de sécurité, et il n'y a pas eu d'avertissement de ceinture de sécurité juste avant que ça n'arrive», a-t-il déclaré, avant de se rappeler à quel point il était heureux de voir que celle de sa femme était bien attachée.

«On est en pleine incrédulité. Je veux dire, on est en apesanteur. Votre vin rouge, le verre et les assiettes sur lesquelles se trouvait votre nourriture sont tous suspendus, flottant, sans bouger dans les airs. Et tu les regardes longtemps, enfin pas si longtemps que ça, une, deux, trois, quatre (secondes), et puis tout s'effondre.»

Et tandis qu'il a trouvé du réconfort en parlant à un pilote qualifié qui voyageait sur le même vol, il se souviendra toujours à quel point le personnel de bord avait l'air effrayé. «Si vous voyez que l'hôtesse de l'air n'a pas l'air extrêmement confiante, vous vous dites : "Oh-oh". C'était de loin le vol le plus terrifiant que j'ai jamais vécu», a ajouté la star de 53 ans.

L'épisode complet du podcast Let's Talk Off Camera avec Matthew McConaughey sera diffusé aujourd'hui.