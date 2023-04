Menus à petits prix: cette semaine, le porc à bas prix

Afin d’aider nos lecteurs à affronter entre autres les contrecoups de la hausse des prix des aliments, notre nouvelle collaboratrice Myriam Gendron, créatrice du site Tout simplement bouffe, propose chaque semaine un menu à petit prix à partir des meilleurs rabais en épicerie de la semaine.

Rabais en épicerie du 13 au 19 avril 2023

C’est une semaine assez variée côté rabais et qui devrait plaire aux fans de porc, qu’on retrouve à prix d’ami sous toutes ses formes : du filet de porc (encore à son plus bas !) à 2,99 $/lb chez Super C aux côtes de flanc de porc au même prix chez Provigo en passant par l’emballage de 900 g de saucisses à 5,99 $ chez Maxi. Et pour ceux qui ont horreur de la viande hachée trop grasse qui « fond » lors de la cuisson, c’est le temps de faire des réserves de porc haché extra-maigre à 2,44 $/lb chez Super C (prix qu’on n’avait pas vu depuis quelques mois déjà) !

D’ailleurs, avec sa vente à 50 % pour cette circulaire, Super C est sans contredit un arrêt de choix. Beaucoup d’aliments du quotidien et d’ingrédients de base en promotion (pâtes alimentaires, huile d’olive, noix, gruau, épices...) qui peuvent valoir la peine si le garde-manger a besoin d’un petit remplissage !

Du côté des fruits et des légumes, les haricots verts (qui sont en vedette cette semaine) sont un choix très intéressant et polyvalent. Ils peuvent être apprêtés d’une tonne de façons et se conservent jusqu’à un an au congélateur ! C’est un bon truc à savoir si on veut éviter de gaspiller, mais à ce prix, c’est aussi moins cher que les légumes surgelés du commerce ! Il suffit de blanchir les haricots environ trois minutes dans l’eau bouillante, de les transférer dans l’eau glacée (ça stoppe la cuisson et on préserve ainsi leur belle couleur) et, une fois bien égouttés, on les transfère au congélateur ! Pour éviter qu’ils ne collent tous ensemble, la meilleure technique est de les congeler à plat sur une plaque et d’ensuite les transférer dans un sac ou un plat hermétique. Ça fait une belle base qu’on n’a même pas besoin de décongeler avant de l’ajouter à une recette (un peu comme les petits pois ou le maïs).

Bonne popote !

EN VEDETTE CETTE SEMAINE

LUNDI

BOULETTES DE PORC À LA GRECQUE FARCIES AU FETA

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Tango Photographie

BON À SAVOIR !

Des pommes de terre grelots (ou même de petites pommes de terre) pourraient aussi faire l’affaire. Dans tous les cas, pensez à en cuire une douzaine de plus pour le repas de salade niçoise. Le contenant de fromage feta de 200 g est à 3,88 $ pour les membres Scène+ chez IGA cette semaine (difficile de le trouver pour moins cher !).

MARDI

SAUMON ET POIVRONS AU CHILI

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Tango Photographie

BON À SAVOIR !

Pour un souper express plus tard dans la semaine, pensez à doubler le contenu de la plaque : ça servira aussi de garniture pour les quesadillas ! Le riz pourra aussi accompagner le sauté de tofu.

MERCREDI

SALADE NIÇOISE AU POULET

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Foodivine Studio

BON À SAVOIR !

Comme vous aurez aussi besoin d’une livre de poulet pour les lunchs, pensez à le doubler !

JEUDI

SAUTÉ DE TOFU AU BEURRE D’AMANDE

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Tango photographie

VENDREDI

QUESADILLAS AU SAUMON GRILLÉ ET AUX POIVRONS

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Tango photographie

LUNCH

COURGETTES AU POULET, PESTO ET TOMATES

Recette tirée de Zeste

Photo Zeste

BON À SAVOIR !

Si vous n’avez pas de coupe spirale (spiralizer) pour les nouilles de courgettes, vous pouvez les couper en juliennes ! Quant aux tomates, vous pouvez en couper de plus grosses en dés (comme ce sont elles qui sont en vedette), mais sachez que l’emballage de 681 g est aussi à excellent prix à 4,99 $ chez Super C cette semaine.

COLLATION

PAIN AUX COURGETTES ET AUX BRISURES DE CHOCOLAT

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Foodivine Studio

BON À SAVOIR !

Pas d’huile de coco ? De l’huile végétale ou du beurre (fondu) feraient aussi l’affaire !