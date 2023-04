Mère de Romy et Nora Carpentier: quatre femmes porteuses et toujours pas d’enfant

Amélie Lemieux a perdu ses deux filles, Nora et Romy, en 2020. Malgré le deuil, malgré la douleur, ce qu’elle souhaite le plus aujourd’hui, c’est d’être mère de nouveau. Ayant subi une opération à l’utérus neuf mois avant le drame, elle doit donc faire appel à une femme porteuse.

Le problème est qu’au Québec, les femmes porteuses n’ont aucune valeur juridique, a-t-elle expliqué au micro de Sophie Durocher, via QUB Radio. Autrement dit, une femme qui accouche est considérée comme la mère de l’enfant, que celui-ci ait été conçu avec ses embryons ou non. La seule solution pour les parents biologiques est l’adoption de l’enfant.

Pour Mme Lemieux, il s’agit d’un réel problème dans la province.

«Je trouve ça épouvantable, a-t-elle affirmé. Je crois que toutes les femmes ne comprennent pas, mais vos ovules ne vous appartiennent pas.»

Une situation qu’elle dénonce fortement, sachant que d’autres provinces au Canada, comme l’Ontario, encadrent juridiquement le processus de femmes porteuses. En racontant son histoire, elle espère que les choses changent au Québec.

Une démarche critiquée

Amélie Lemieux a fait le choix de rendre sa démarche publique. Sa décision a été vivement critiquée par plusieurs personnes sur les réseaux sociaux. Par exemple, on lui a dit «d’aller se tuer» ou encore qu’on ne comprenait pas comment elle faisait pour «tomber en amour».

Elle a décidé de passer outre les jugements et a expliqué qu’en aucun cas sa démarche n’a pour but de remplacer Romy et Nora.

«Tu ne peux pas remplacer un enfant, une personnalité c’est unique, a-t-elle exprimé. Ce n’est pas un film, je ne fais pas une suite, je dois poursuivre et ça, c’est ma quête.»

Amélie Lemieux raconte son histoire dans la série «Porteuse de vie».