Patrick Roy ne prévoit pas de joute verbale avec Serge Beausoleil

La rivalité entre les Remparts de Québec et l’Océanic de Rimouski a donné droit à quelques échanges divertissants entre Patrick Roy et Serge Beausoleil. Si les deux hommes n’ont pas hésité à se lancer quelques pointes dans les médias cette saison, Patrick Roy assure qu’il n’a pas l’intention de se lancer dans une joute verbale avec son rival lors de la série de deuxième ronde entre les deux équipes qui débute vendredi.

Les hostilités ont été lancées dès le début de la saison lorsque Beausoleil, réagissant à la sortie de Patrick Roy sur le travail des officiels, avait mentionné « Je me méfie beaucoup quand une organisation perd et dit tout le temps que ce sont les arbitres. Quand tu perds et même quand tu es éliminé, prends ta pilule et lâche les arbitres. »

Les deux hommes avaient ensuite été particulièrement loquaces à la suite de la rencontre du 18 novembre entre les deux formations, lors de laquelle Beausoleil avait déploré certains appels ratés de la part des officiels pendant que Roy prétextait que son rival pouvait critiquer le travail des arbitres sans être sanctionné, contrairement à lui.

« Serge a appris de moi. Je sais ce qu’il fait, avait ajouté Roy quelques jours plus tard. Quand tu affrontes une équipe meilleure que la tienne, c’est toujours agréable de créer des doutes. Il n’a rien à perdre. Les gens ne s’attendent pas à ce que tu gagnes, donc tu peux t’amuser à attaquer l’autre. C’est à nous de garder la tête froide et de rester concentré sur ce qu’on a à faire, et ne pas se laisser déconcentrer par des commentaires vides. »

« Il aime jaser »

Questionné mercredi matin sur ce que c’était de diriger contre Beausoleil, Roy a tout d’abord assuré qu’il s’attendait à ce que l’Océanic soit préparé et prêt à donner du fil à retordre à ses Remparts.

« Serge, il ne complique pas le jeu. C’est un gars qui garde ça très simple et qui fait les ajustements nécessaires quand ils ont à être faits. Et il aime jaser ! Pour jaser, il aime jaser », a-t-il conclu, sourire en coin, avant qu’un confrère lui fasse remarquer qu’il ne détestait pas ça, lui non plus.

« Moi ? Je ne jase pas. Je ne parle pas aux joueurs adverses et je ne parle quasiment pas aux arbitres. On a chacun nos façons de faire et la sienne semble fonctionner. »

Un peu comme il l’avait mentionné en novembre, s’attend-il à ce que son rival essaie de « créer des doutes » ?

« Je n’ai aucune idée. Ce sera à lui de décider, c’est un grand garçon et il décidera ce qu’il veut faire. En ce qui me concerne, c’est sur la patinoire que ça se joue et c’est là que ça doit se jouer. »

De son côté, Zachary Bolduc sourit lorsqu’on lui demande s’il entend son ancien entraineur à Rimouski « jaser » durant les matchs contre l’Océanic.

« Ce n’est pas le seul ! Ça fait partie du jeu et les entraineurs aussi sont émotifs. [...] Quand j’étais là-bas, je l’ai entendu quelques fois. Il ne se gênait pas pour faire des petits calls aux autres équipes mais ce n’est rien de méchant. C’est un compétiteur et ça démontre l’énergie et la préparation qu’il met dans son équipe. »

Intégrité

Joint en fin d’après-midi, Beausoleil assure que sa relation avec Roy est basée sur le respect entre les deux hommes.

« Il y a toujours eu beaucoup de respect entre les deux et j’ai toujours apprécié Patrick parce qu’il dit ce qu’il pense et je pense que c’est réciproque. Si tu me demandes si on va se coltailler pour le fun, la réponse est non. Par contre, on est deux personnes intègres et on va dire ce qu’on pense. »