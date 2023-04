Pierre Fitzgibbon veut encadrer l’intelligence artificielle: «Il va y avoir ultimement une législation»

Deux semaines après le cri du cœur du chercheur Yoshua Bengio et du milliardaire Elon Musk, le ministre de l’Économie du Québec, Pierre Fitzgibbon, a fait part de son intention d’encadrer l’intelligence artificielle, mercredi, à Montréal.

«Il va y avoir ultimement une législation», a indiqué Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (MEIE), en marge de l’annonce d’une aide de 21 millions de dollars à l’Institut québécois d'intelligence artificielle (Mila).

Au sortir d’une rencontre non partisane avec des élus d’autres partis, Pierre Fitzgibbon a réitéré l’importance de se pencher d’urgence sur les impacts de l’IA. Mais avant de légiférer, Pierre Fitzgibbon a dit vouloir entendre les experts.

Encadrement législatif, politique d’investissement, utilisation de l’IA dans des domaines sensibles (santé et politique), impact sur marché de l’emploi, leadership en la matière... le ministre a énuméré des domaines qui seront bouleversés par l’IA.

«L’idée n’est pas d’arrêter, mais d’aller plus vite dans un environnement où l’on va essayer d’encadrer cela», a-t-il résumé. Il dit notamment s’appuyer sur le Conseil de l’innovation du Québec pour mettre en place des forums publics sur la question.

Selon lui, l’IA touche tous les secteurs et «des balises» sont désormais nécessaires.

«Vides juridiques»

Au Journal, Haroun Bouazzi, porte-parole de Québec Solidaire en matière d’économie et d’innovation, a rappelé l’importance de la transparence dans le secteur.

«On s’explique mal contourner ou choisir d’autres processus que ceux prévus à l’Assemblée nationale pour donner confiance à la population québécoise», a-t-il souligné.

«On pense d’abord que ça prend un dialogue social public en commission parlementaire et il y a la question législative, en autre, parce qu’il y a des vides juridiques, qui permettent des choses très dangereuses», a-t-il poursuivi.

«La CAQ doit faire preuve de transparence et permettre aux Québécois de voir, entendre et comprendre ce qu’implique le développement de cette technologie», a réagi par communiqué au sortir de la rencontre avec le ministre et les experts, Frédéric Beauchemin, porte-parole libéral de l’opposition officielle en matière d’innovation.

-Avec la collaboration de Nicolas Lachance

➤ À la mi-mars, Le Journal rapportait que l’expert en intelligence artificielle, Yoshua Bengio, craignait les dérives d’un dictateur. Mercredi, l'expert a rappelé l’importance des traités internationaux pour éviter que de telles situations n’adviennent.