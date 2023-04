Neuf Québécois chez le Canadien: «c'est réellement plaisant de voir ça», lancent les anciens

La présence de neuf différents joueurs québécois dans l’uniforme du Tricolore durant la saison 2022-2023 ne passe pas inaperçue auprès des Anciens Canadiens. Au contraire !

« Je suis très heureux de voir de nombreux Québécois profiter d’une chance d’évoluer avec le Club de hockey Canadien, a indiqué Réjean Houle, rencontré mardi soir lors du lancement du livre Guy Lafleur et nous, à Montréal. En invitant [Joël] Teasdale et [Frédéric] Allard, c’est une marque de reconnaissance et les joueurs sont heureux de ça. »

« Des Montembeault, Harvey-Pinard et Belzile, c’est réellement plaisant de voir ça, a commenté à son tour Yvon Lambert. C’est sûr qu’un Québécois portera toujours les couleurs du Canadien avec fierté. Dans le cas de Harvey-Pinard, il vient de percer la Ligue nationale. Il travaille très fort et il a prouvé qu’il est un compteur naturel. C’est l’fun de voir un jeune comme lui performer et il va réveiller beaucoup d’autres jeunes Québécois qui aspirent à jouer pour le Rocket et, idéalement, pour le Canadien de Montréal. »

« La fierté, un joueur la fait lui-même, peu importe s’il est québécois ou non, a nuancé Yvan Cournoyer. Quand t’arrives avec le Canadien, tu as travaillé tellement fort pour être dans l’équipe. Et là, tu dois travailler encore plus fort pour rester. »

« Le temps que la saison finisse »

Les Anciens Canadiens ne sont pas dupes : ils savent que les nombreuses blessures et l’exclusion des séries ont pavé la voie à la hausse du nombre de Québécois au sein du club.

« C’est le temps que la saison finisse parce que les joueurs n’ont plus de jus, ils sont rendus à la limite, a poursuivi Cournoyer, en toute franchise. J’ai rarement vu autant de blessés dans une même saison pour le Canadien... J’ai hâte à l’année prochaine. »

Soulignant au passage le travail de son fils Jean-François, entraîneur-chef du Rocket de Laval, Houle apprécie la présence de joueurs québécois dans l’ensemble de l’organisation.

« Il y a le Rocket qui prépare bien ses gars pour Martin St-Louis, a-t-il mentionné. Tout ça présentement fonctionne bien. »

« C’est sûr que ça fait plaisir de voir de nombreux Québécois, a complété M. Lambert. Avec la nouvelle organisation, on voit que Jeff Gorton et Kent Hughes vont chercher des francophones. Même pour aider le Rocket dans la Ligue américaine. C’est de plus en plus dur d’avoir des francophones parce qu’il y a moins de potentiel dans notre hockey mineur, mais quand on compare un Russe, un Finlandais ou un Québécois dans la Ligue américaine, pourquoi ne pas donner une chance à un gars d’ici ? »