Pouvoir d’achat en baisse dans la région de Québec

La hausse de l’inflation a marqué les finances des ménages en 2022 dans la région métropolitaine de recensement de Québec (RMR) qui ont vu leur pouvoir d’achat diminuer, et ce, malgré les hausses des salaires.

C’est ce que révèle Québec International aujourd’hui dans son analyse sur le pouvoir d’achat et la situation financière des ménages dans la RMR de Québec.

La hausse des salaires l’an dernier a atteint 5,4% pour s’établir à 58 835$, ce qui n’a pas été suffisant malgré tout pour contrer l’inflation qui s’est élevé à 6,3% dans la région.

En 2022, le taux d’inflation a presque doublé en passant de 3,5% en 2021 à 6,3%. Il demeure toutefois le plus bas parmi les huit principales RMR au pays. Winnipeg observe le taux le plus élevé à 7,8%. Montréal se situe au milieu avec 6,7%.

«La hausse des prix a influencé le pouvoir d’achat des ménages québécois. L’inflation globale au Québec s’est établie à 6,7 %. Celle-ci s’est déclinée par l’augmentation des prix de plusieurs produits et groupes de produits», peut-on lire dans le document.

La hausse la plus importante depuis 1981

Le prix des aliments au Québec a connu une hausse de 9,2 % en 2022, soit 2,5 points de pourcentage de plus que l’inflation globale dans la province. Comparativement à l’année dernière, le coût de la principale composante, soit les aliments achetés en magasin, a connu la plus forte flambée (9,6 %). Il s’agit de la hausse la plus importante des coûts des aliments au Québec depuis 1981.

Les coûts des logements a aussi contribué à l’augmentation du coût de la vie en 2022. Dans la RMR de Québec, le prix d’une résidence unifamiliale a augmenté de 13,2% et le loyer mensuel moyen de 3,3%.

«Si la région détenait encore le prix moyen d’une maison unifamiliale parmi les moins chères, les données montrent que Québec est parmi les RMR qui ont connu la plus forte flambée du prix de l’immobilier. Une hausse des prix de l’unifamilial de 13,2 % place la région à peine derrière Vancouver, mais devant Montréal, Toronto, Ottawa, Calgary, pour ne citer que celles-là, pour ce qui est de la variation des prix», ajoute-t-on.

Enfin, le taux de chômage annuel de 2,9 %, conjugué à une rareté de main-d’œuvre, a exercé une pression sur les salaires en 2022. Le marché du travail de la région a donc été tendu tout au long de l’année alors que les besoins de main-d’œuvre se sont maintenus.

Faits saillants dans la RMR de Québec