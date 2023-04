Première de «Néo-Romance» d’Alexandra Stréliski: un puissant moment de douceur

Il y a de ces soirées musicales qui se gravent dans les cœurs, une mélodie à la fois. C’est ce que nous a offert la pianiste Alexandra Stréliski mardi, à la Place des Arts, en présentant son nouvel album, Néo-Romance, devant une salle comble.

«Entre la peine et la joie, le beau et le laid, la lumière et la pénombre, il n’y a que l’amour qu’il nous reste», a lancé la pianiste Alexandra Stréliski sur la scène de la Salle Wilfrid-Pelletier, mardi soir, lors de ce doux et enveloppant soir de première, justement rempli amour.

Une heure trente de douceur sans entracte, comme un cocon nous protégeant pendant un moment des aléas de la vie extérieure. Du beau et du doux comme on en a tant besoin, en ces temps incertains et ces mois postpandémiques.

Pas étonnant alors qu’on ait remis à l’artiste en fin de soirée un billet d’argent de l’ADISQ soulignant les 25 000 billets déjà vendus de ce spectacle dont on célébrait pourtant la première.

Habiter la scène

Vêtue d’un complet blanc et d’espadrilles lui permettant de frapper du pied à sa guise lorsque la musique l’emporte, Alexandra Stréliski a su habiter la scène, voire le théâtre tout entier, par sa simple et énigmatique présence.

Si Alexandra Stréliski fascine, c’est en partie parce que lorsqu’elle s’assoit derrière son piano, les pièces qu’elle nous livre se transforment en courts films qui nous transportent ailleurs. Elle est comme cela, la musique de Stréliski: cinématographique et enveloppante. On comprend pourquoi des cinéastes de la tempe du regretté Jean-Marc Vallée glissaient de ses pièces dans leurs séries et dans leurs films. Impossible d’entendre du Alexandra Stréliski sans partir en voyage avec chaque mélodie.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Néo-Romance

Son nouvel album, Néo-Romance – déjà numéro 1 des ventes d’albums au Québec et numéro 2 au Canada –, la pianiste nous l’a presque offert en entier lors de cette première sans anicroche.

Souvent seule derrière son piano à queue, accompagnée du trio à cordes Karski Quartet tout juste arrivé de Cracovie pour livrer certaines pièces, puis passant d’un piano à l’autre dans une même chanson avec l’aisance des grands artistes.

Il faut aussi saluer le génie de la mise en scène et de la scénographie signées Cirque Le Roux, parfaitement assorties à la musique de Stréliski: trois larges panneaux déplaçables sur lesquels ont glissés tour à tour une immense peinture de l’époque néo-romantique, des lueurs de couchers de soleil, des pierres, une forêt sur la superbe chanson Dans les bois et des ombres aux accents industriels.

Quelle perspective aussi que celle offerte par le large miroir placé très haut, au-dessus de la pianiste, permettant de la voir à l’œuvre en début de spectacle!

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Charmante dualité

Outre son immense talent, Alexandra Stréliski charme avec son don de faire coexister, en elle et sur scène, le tragique et la comédie, l’humour et l’intensité, la discipline de la musicienne classique et la légèreté de sa personnalité comique faisant rire la salle entre la présentation de ses compositions.

Difficile de croire que cette belle et vieille âme – lauréate du prix de l’album de l’année aux Independent Music Awards, de cinq Félix et d’un prix JUNO, entre autres distinctions – n’est âgée que de 38 ans.

«Mon album Inscape était intérieur», a poursuivi l’artiste pendant ce spectacle où elle a même permis à une adolescente dans la salle (Tessa Lepage, 11 ans) de réaliser un rêve en l’accompagnant au piano sur la pièce Plus tôt.

«Néo-Romance représente l’ouverture vers les autres, même si cela prend du courage pour s’ouvrir aux autres», a-t-elle ajouté en dédiant la pièce A New Romance à son amoureuse, présente dans la salle, et à «tous ceux qui vous font sentir à la maison.»

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

-Alexandra Stréliski est en spectacle à la Salle Wilfrid-Pelletier ce soir et au Grand Théâtre de Québec les 8, 9 et 10 juin 2023.

-Des supplémentaires ont été annoncées les 17 et 18 janvier 2024 à la Salle Wilfrid-Pelletier. Elle offrira également des concerts spéciaux en plein air les 24, 25 et 26 août 2023 à Joliette.

-Plus de dates au Québec et billets: alexandrastreliski.com