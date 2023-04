Quoi faire quand les nouvelles négatives s’accumulent trop?

Le mois de février fut riche en catastrophes de toutes sortes : La guerre en Ukraine qui se continuait de plus belle, un séisme a frappé la Turquie ainsi que la Syrie et fait plus de 35 000 morts, un chauffeur d’autobus illuminé a fracassé une garderie de Laval tuant deux jeunes enfants et blessant plusieurs autres, et finalement, six membres d’une même famille ont péri dans l’incendie de leur maison dans Lanaudière.

Pas besoin de vous faire un dessein pour vous dire que là, j’ai décidé de décrocher. Je ne sais pas quand vous allez publier ma lettre, mais je nous souhaite collectivement que d’ici là, la liste n’ait pas continué de s’allonger. En ce qui me concerne, j’ai décidé de cesser d’écouter les informations à la télé et de lire les journaux. Y’a toujours bien un bout à se rendre la vie pénible. J’ai décidé de fermer ma porte au malheur !

Une Québécoise qui en a marre des catastrophes

Je comprends votre ras-le-bol, mais ne pensez-vous pas que de savoir ce qui se passe dans notre monde est important pour saisir où on s’en va, apprendre à réagir, et former la jeunesse à se blinder pour les coups durs ? Lesquels, qu’on le veuille ou non, arriveront même si on fait en sorte de ne pas les voir ?