Rapport dévastateur: le GéoLAGON ne passe pas le test du développement durable

Le projet de GéoLAGON à Petite-Rivière-Saint-François, tel que présenté par le promoteur Louis Massicotte, ne passe pas le test du développement durable et pose des risques sérieux pour la nappe phréatique. C’est ce qu’on peut comprendre d’un rapport dévastateur préparé par la Réserve de la biosphère de Charlevoix (RBC).

• À lire aussi: Nouvelle embûche pour le GéoLAGON de Charlevoix

• À lire aussi: GéoLAGON dans Charlevoix: la MRC bloque le projet pour trois mois

Ce rapport, réalisé pour la municipalité, est présenté ce mercredi soir à la population et formule 14 recommandations avant de penser accorder des permis pour ce projet, qui dans la version étudiée, comporte 606 unités d’habitation en zone forestière, en plus d’un immense lagon artificiel chauffé à 39 degrés, d’au moins un restaurant et un bloc sanitaire.

Louis Massicotte répète depuis le lancement de son projet, dont des répliques sont prévues à Sainte-Adèle, à Val Saint-Côme et en Estrie, que ses villages touristiques seront autosuffisants en énergie et en eau, grâce au soleil, à la géothermie et à la pluie.

Le rapport de la RBC soulève notamment que le maintien d’un lagon artificiel de 120 000 pieds carrés à une température de 39 degrés Celsius, en l’absence de sources hydrothermales naturelles, représente une consommation importante d’énergie et de matériaux, ce qui questionne l’aspect durable d’un tel projet.

Plus de détails à venir.