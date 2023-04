Salon du livre de Québec: Amélie Nothomb en visite avec sa sœur

Cette deuxième journée de Salon du livre de Québec s’annonce palpitante ! De nombreux auteurs, illustrateurs, éditeurs et scénaristes sont arrivés à Québec, prêts à rencontrer les visiteurs, à signer des livres et à répondre aux questions. Les fans d’Amélie Nothomb seront particulièrement choyés, puisque l’écrivaine à succès présentera ce soir un spectacle littéraire au Théâtre Capitole. Sa sœur Juliette Nothomb est également du voyage.

À 19 h, donc, l’écrivaine Amélie Nothomb présentera une conférence dans le cadre de la série Auteur.e Studio. Elle fera des dédicaces à 17 h pour son tout dernier roman, Le livre des sœurs, en même temps que sa sœur Juliette Nothomb, écrivaine elle aussi, et l’autrice de l’essai littéraire Éloge du cheval. Toutes deux sont publiées chez Albin Michel.

Amélie Nothomb a reçu le prix Renaudot en 2021 pour Premier sang, roman superbe dans lequel elle raconte l’histoire de son père, diplomate belge. En septembre dernier, elle lançait son 31e roman, Le livre des sœurs, qui raconte une histoire d’amour fusionnel entre deux sœurs.

En entrevue par courriel, Amélie Nothomb m’avait alors parlé du pouvoir des mots et des qualificatifs qui font mal, parfois. « Quand j’avais 18 ans, mon père m’a dit : “Tu ressembles à Marguerite Yourcenar âgée”. Cela m’a blessée. Beaucoup d’années plus tard, j’ai décidé d’y voir un compliment. Les mots ont le pouvoir qu’on leur donne ! »

Marc Levy

Lors de votre visite au Salon du livre aujourd’hui, profitez-en pour aller rencontrer Marc Levy, qui fera des dédicaces de 11 h à 12 h et de 18 h à 19 h pour ses derniers romans, Éteignez tout et la vie s’allume, Noa et C’est arrivé la nuit, publiés chez Robert Laffont et Robert Laffont / Versilio.

Éteignez tout et la vie s’allume est une histoire d’amour qui met du baume sur le cœur et donne de l’espoir – une histoire comme seul Marc Levy peut en raconter.

Lors de notre entretien, à l’occasion de la sortie du roman, en novembre, Marc Levy avait dit qu’il avait écrit ce roman d’une traite, en sept semaines. « Je vous dis, ça m’a fait énormément de bien, à moi, de l’écrire. Donc si ça fait du bien aux gens de le lire, je serai super heureux ! »

► Pour connaître le calendrier des activités, l’horaire des séances de dédicaces des auteurs et la billetterie : silq.ca

► Pour connaître les activités du 36e Festival Québec BD : quebecbd.com