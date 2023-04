Sondage: beaucoup d’automobilistes conduisent alors qu’ils croient avoir les capacités affaiblies

Encore plusieurs conducteurs canadiens choisissent toujours de conduire après avoir consommé de l’alcool, du cannabis ou des drogues selon un récent sondage.

Selon le 4e Sondage national de MADD Canada, les résultats indiquent qu’un nombre élevé de Canadiens continuent de conduire avec les capacités affaiblies.

Ces comportements sont encore plus courants parmi les jeunes hommes de 18 à 34 ans.

Parmi ceux qui ont déclaré avoir consommé de l’alcool, au moins 6 % ont conduit alors qu’ils pensaient que leurs capacités étaient affaiblies. Au cours des dernières années, les peines sont beaucoup plus sévères pour ce type de crime.

Les femmes aussi

Le tiers des répondants qui ont conduit alors qu’ils croyaient que leurs capacités étaient affaiblies transportaient des passagers.

Ce nouveau sondage indique en outre que les jeunes femmes commencent à emboîter le pas aux conducteurs de sexe masculin.

« Il s’agit d’un problème sérieux qui touche tous les groupes, a souligné Eric Dumschat, directeur des affaires légales de MADD Canada.

Ce dernier sondage, mené en novembre et décembre par Ipsos pour le compte de MADD Canada auprès de 3 000 Canadiens entre l’âge légal de conduire et 70 ans, portait sur leur consommation d’alcool, de cannabis et d’autres drogues et leur disposition à conduire même lorsqu’ils croient que leurs capacités sont affaiblies.

Trop courant

Pour plusieurs, prendre le volant après avoir consommé de l’alcool, du cannabis ou d’autres drogues demeure chose courante, a ajouté M. Dumschat.

Ce sondage indique notamment que les idées fausses au sujet de la conduite après la consommation d’alcool et de cannabis perdurent. Environ trois Canadiens sur dix (28 %) croient qu’il y a une énorme différence entre la conduite après la consommation d’alcool et la conduite après la consommation de cannabis.

Selon les plus récentes statistiques publiées par la Société de l’assurance automobile du Québec (2022), 347 personnes sont décédées sur les routes du Québec en 2021. La conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool est une des principales causes de décès. Parmi les 135 conducteurs décédés en 2020 ayant subi un test d’alcoolémie, 31,9 % avaient une alcoolémie supérieure à la limite permise de 80 mg d’alcool par 100 ml de sang.