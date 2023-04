Sous le signe de l’impulsion: La Bordée dévoile sa saison 2023-2024

Une saison sous le signe de l’impulsion. C’est ce que La Bordée proposera pour sa 47e saison avec des œuvres qui soulignent ceux qui osent et qui veulent changer le monde.

Des gens qui osent s’impliquer, qui se commettent et sautent dans la mêlée. « Des histoires où des personnages ont décidé de faire le saut pour faire une différence, pour aider les autres ou pour s’aider eux-mêmes », a précisé Michel Nadeau, directeur artistique de La Bordée.

La saison 2023-2024 sera constituée de cinq productions de La Bordée, trois spectacles invités et le retour des 5 à 7 où les gens peuvent voir une courte pièce accompagnée d’une consommation et d’une bouchée.

La Bordée lancera sa saison le 22 août avec la production invitée Les étés souterrains qui met en vedette Guylaine Tremblay dans un texte de Steve Gagnon. Il s’agit d’une incursion dans la vie d’une femme libre qui livre sa vision du monde, de l’amour et de la solitude, et qui sera à l’affiche jusqu’au 2 septembre.

Du 19 septembre jusqu’au 14 octobre, La Bordée présentera une adaptation théâtrale du long-métrage Pour la suite du monde des cinéastes québécois Pierre Perreault, Michel Brault et Marcel Carrière. Cette coproduction sera mise en scène par Lorraine Côté.

« C’est le premier film canadien présenté à Cannes, le premier film québécois déclaré chef-d’œuvre et déclaré moment historique par le Gouvernement du Québec. Pour moi, ce village de L’Isle-aux-Coudres qui se rassemble en 1962 pour recréer la chasse aux bélugas que pratiquait leurs aïeux afin de la transmettre à leurs enfants, c’est très émouvant. Qu’est-ce qu’on va transmettre, nous, à nos enfants, bonne question? » se demande le directeur artistique.

Là ou je me terre

Là où je me terre (du 31 octobre au 25 novembre) est une adaptation du roman de Caroline Dawson, qui à l’âge de sept ans, a quitté le Chili et le régime Pinochet, avec ses parents, pour s’installer au Canada.

« Son parcours, jusqu’à l’âge adulte, pour devenir québécoise est un parcours de courage, de rage, d’espoirs, de déceptions et de victoires. On va prendre des comédiennes et comédien uniquement issus de l’immigration parce que l’histoire de Caroline, c’est l’histoire de tous les immigrants », a fait remarquer Michel Nadeau.

La saison se poursuivra, du 16 janvier au 10 février avec Heimat/Revenir de Mary-Lee Picknell sur le drame des personnes vivant avec l’anxiété, la comédie sentimentale Apologia, du 27 février au 23 mars, qui aborde les sacrifices faits par des femmes pour pouvoir mener leurs carrières et poursuivre leurs rêves et la pièce Nos Cassandre, à l’affiche du 23 avril au 18 mai, d’Anne-Marie Olivier et Frédéric Dubois, parleras d’engagement citoyen, à travers le parcours de Joanne Liu, urgentologue pédiatrique originaire de Québec.

Retour des 5 à 7

La comédie douce-amère Basse-Ville (5 au 16 décembre) et la pièce Et puis par la fenêtre, nous pourrons voir les champs sur une famille qui jase, s’engueule et s’aime à la folie font partie des productions invitées.

Les 5 à 7 de La Bordée seront de retour lors de la saison 2023-2024. Il y aura deux nouvelles créations avec Dix-roues (28 août au 15 septembre) et NIPPLE_JESUS (29 avril au 7 mai) et la reprise de S’aimer ben paquetée, de Cristina Moscini, qui met en vedette Ariel Charest, qui sera de retour du 4 au 15 mars 2024.

Photo courtoisie, Nicola-Frank Vachon

La programmation détaillée et les informations sur les forfaits et les billets sont en ligne sur bordee.qc.ca.