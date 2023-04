Un premier examen de la vue adapté pour les autochtones

Deux ophtalmologistes de McGill au Nunavik ont mis au point un examen de la vue qui utilise les lettres syllabiques autochtones canadiennes pour améliorer la qualité des soins offerts dans le nord du Québec.

C’est en travaillant dans le village de Puvirnituq au Nunavik que les deux ophtalmologistes de McGill, Christian El-Hadad et Nishaant Bhambra, ont réalisé que les chartes d’acuité visuelle pour évaluer la vue, présentant des lettres de plus en plus petites, n’existaient qu’en alphabet latin, selon ce qu’a rapporté The Globe and Mail dimanche.

Doctors develop first eye chart with characters used in Indigenous languages https://t.co/2aldw4PHbZ — The Globe and Mail (@globeandmail) April 9, 2023

Sauf que pour de nombreux patients unilingues, qui ne parlent ni anglais ni français, l’utilisation de cette charte peut être perçue de manière péjorative, puisqu’elle donne l’impression que ces derniers sont illettrés.

«Ce qui n'est tout simplement pas le cas, a indiqué le Dr El-Hadad, professeur adjoint au département d'ophtalmologie et des sciences visuelles de l'Université McGill. L’idée c’est de les rendre plus confortables dans leur propre culture, surtout si nous les visitons chez eux.»

Avec l’aide du Dr Bhambra, récemment diplômé de la faculté de médecine de McGill, les deux chercheurs ont développé un premier test connu en syllabique autochtone canadienne (CAS), un système d’écriture utilisé pour plusieurs langues autochtones dont l’inuktitut, le cri et l’ojibwé.

Cette charte a pour but de rendre les patients plus confortables à aller chercher des soins, en adaptant ces derniers à une culture plus centrée sur le patient.