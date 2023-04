Baseball majeur: un rêve réalisé pour le Québécois Édouard Julien

Son premier match est maintenant chose du passé : Édouard Julien fait désormais partie de la trentaine de Québécois et des quelque 23 000 joueurs dans l’histoire du baseball majeur ayant réussi à accomplir ce grand rêve. Personne ne pourra jamais lui enlever.

Rappelé par les Twins la veille, Julien, 23 ans, était en uniforme, mercredi après-midi au Minnesota, quand la formation locale l’a emporté 3 à 1 contre les White Sox de Chicago.

Inséré au huitième rang de la formation à l’attaque et évoluant au deuxième but en défensive pour entamer la rencontre, Julien a atteint les sentiers dès sa deuxième présence au marbre, en quatrième manche. Il a alors soutiré un but sur balles, rappelant que son œil au bâton n’est pas étranger à son parcours l’ayant mené jusqu’aux ligues majeures. Le lanceur Lucas Giolito venait par ailleurs d’atteindre le frappeur précédent Kyle Farmer à la hauteur de la tête, ce qui devait inciter le Québécois à être patient.

Pour son baptême, Julien n’avait pas une tâche facile en affrontant Giolito. Sa première présence est survenue en troisième manche, le jeune homme de Québec étant alors le frappeur devant débuter ce tour au bâton des Twins. Après avoir regardé le tir initial pour une balle, le Québécois a frappé le lancer suivant pour un roulant au premier but. Il a ainsi été retiré par Andrew Vaughn. Julien a terminé la rencontre avec aucun coup sûr en deux présences officielles, mais un taux de présences sur les buts de ,333.

Getty Images via AFP

En défensive, Julien a réalisé un premier jeu, en deuxième manche, captant un roulant frappé par Lenyn Sosa avant de relayer au premier coussin. Une manche plus tard, Julien n’a pu réussir un jeu semblable sur une balle frappée par Andrew Benintendi. S’il s’en voulait sur la séquence, le Québécois n’a toutefois pas été crédité d’une erreur en défensive, Benintendi ayant plutôt obtenu un simple.

Le gérant des Twins a retiré Julien du match, en début de huitième, pour solidifier la défensive en intégrant le voltigeur Matt Wallner. Nick Gordon a alors été déplacé du champ extérieur au deuxième coussin. Le lanceur Sonny Gray a signé la victoire pour la formation du Minnesota, ayant blanchi les White Sox pendant cinq manches.