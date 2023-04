Un spectacle sur «The Dark Side of the Moon», de Pink Floyd, sera présenté au Planétarium de Montréal durant quatre mois

Les célébrations entourant le 50e anniversaire de The Dark Side of the Moon, de Pink Floyd, se poursuivent. Après un livre de photos et des enregistrements inédits, voilà qu’on apprend qu’un spectacle sur le mythique album sera présenté au Planétarium de Montréal, du 3 mai au 4 septembre.

Courtoisie NSC Creative

Déjà présentée dans plusieurs planétariums ailleurs dans le monde, cette création est le seul spectacle de planétarium autorisé par le groupe. «La formation musicale Pink Floyd a accueilli avec enthousiasme l’idée d’un spectacle qui juxtapose à la trame musicale de l’album, d’une durée de 42 minutes, des images saisissantes du système solaire et d’autres effets visuels, dans une ambiance sonore ambiophonique, à l’aide des technologies modernes», peut-on lire dans un communiqué.

Courtoisie NSC Creative

C’est le studio NSC Creative qui s’est occupé de la production visuelle du spectacle, en étroite collaboration avec Aubrey Powell. Ce dernier a longuement collaboré avec Pink Floyd grâce à sa boîte Hipgnosis. On lui doit notamment la légendaire pochette de The Dark Side of the Moon.

Courtoisie NSC Creative

Courtoisie NSC Creative

Courtoisie NSC Creative

«Chaque chanson – certaines futuristes et de nature prospective, d’autres faisant un clin d’œil à l’iconographie visuelle rétro de Pink Floyd –, exploite un thème distinct, alors que chaque tableau propose une expérience temporelle et spatiale unique à l’aide de technologies de pointe que seul un planétarium peut offrir», mentionne le communiqué.

Pour les billets : espacepourlavie.ca/billetterie