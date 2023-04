MARCEAU, Simon



À l'Hôpital de Montmagny, le 19 mars 2023, à l'âge de 73 ans, est décédé monsieur Simon Marceau. Il était le fils de feu monsieur Gérard Marceau et de feu dame Noëlla Carbonneau. Il demeurait à St-François-de-la-Rivière-du-Sud. La famille accueillera parents et ami(e)s auà compter de 10h.et de là au crématorium. Il laisse dans le deuil, ses enfants : André (Annie Flamand), Sylvain, Marie-Chantale, Marie-Josée (Steve Tremblay), ses petits-enfants : Antoine et Élise Marceau, Charles-Émile et Emy-Soleil Tremblay, ses frères et sa sœur : feu Jean-François, feu Raymond (feu Georgette Carrier), Jean-Paul, Denis (Lucille Carrière), Robert (Patricia Montana), feu Lucien (feu Johanne Furlotte) et Denise, ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, cousins, cousines et ami (e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des fleurs ou don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny www.jedonneenligne.org/fondationhdm/ ou à la Fondation de l'institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec iucpq.qc.ca/fr/fondation/la-fondationLa direction a été confiée à la