BRINDAMOUR, Thérèse Lacasse



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 17 février 2023, à l'âge de 72 ans, est décédée entouré de l'amour des siens dame Thérèse Lacasse, fille de feu Simone Fleury et feu Alidor Lacasse, épouse de M. Alain Brindamour. Elle demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funéraireElle est allée rejoindre son fils Marc-André. Elle laisse dans le deuil outre son époux ; ses enfants : Frédérik, Félix-Olivier (Marie-Kim Rioux) ; ses petits-enfants : Laurie-Rose, Xavier, Justin, Jade, Olivia et Tristan Brindamour; son arrière-petite-fille Théa Brindamour; ses frères, ses sœurs, son beaux-frère et ses belles-sœurs : Pierre (Carmen April), Guy (Céline Lessard), Louise, Roger (Louise Lafontaine), Pierrette (Carl Gagné), feu Jacques (Doris Robitaille); sa belle-sœur et confidente et ses beaux-frères : Marielle Brindamour (Maurice Côté), Richard Brindamour (Anne Murray), feu Lorenzo Brindamour, feu Madeleine Maheux, feu Lizette Brindamour, sa grande-amie Francine Fortin, sa nièce Marie-Claude Côté (Pierre Laroche), ainsi que plusieurs autres neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut Universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700 ch. des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc), G1V 0B8. 418 656-4999 / www.fondation-iucpq.org