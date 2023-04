LÉVESQUE, François



À son domicile, le 10 mars 2023, à l'âge de 41 ans, est décédé monsieur François Lévesque, fils de feu monsieur André Lévesque et de dame Nicole Boivin. Il demeurait à Saint-Raymond. La famille recevra les condoléances en l'église de Saint-Raymond le 22 avril 2023 de 9 h 00 à 11 h 00.L'inhumation suivra au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la Coopérative funéraire de la Rive-Nord. Outre sa mère Nicole, monsieur Lévesque laisse dans le deuil ses sœurs : Nathalie (Conrad Morasse) et Claudia (Patrick Cantin); ses neveux et sa nièce : William (Laurence Jobin), Alyson, Raphaël et Nathan; ses oncles et tantes de la famille Boivin et Lévesque ainsi que plusieurs cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille adresse un remerciement spécial à l'équipe de dyalise de Saint-Raymond pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de santé Portneuf. https://www.jedonneenligne.org/fsportneuf/