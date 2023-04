BOULAY, Serge



À l'hôpital St-François d'Assise, le 4 avril 2023, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Serge Boulay. Il était l'époux de dame Nicole Lorrain, fils de feu madame Laurette Rochon et de feu monsieur Victor Boulay. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera à lade 13 h à 15 h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Il laisse dans le deuil, outre son épouse; son fils : Martin (feu Louise Boivin); sa petite-fille : Béatrice; son frère : Claude (Andrée Hudon); Laurie-Ann fille de feu Louise Boivin; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lorrain : Marcel (Francine Thibault), Margot, Jocelyne (Pierre Kenney), Jacques (Monique Gravelle), feu Raymond (Pauline Jeanotte), feu Micheline (Jacques Poisson), feu Jean (Murielle Lacasse) et feu Pierre (France Germain) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel soignant de l'Hôpital St-François d'Assise pour les excellents soins prodigués.