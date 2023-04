DUMAS, Jeannine



Au Centre d'hébergement St-Antoine, le 21 mars 2023, à l'âge de 91 ans et 9 mois, est décédée madame Jeannine Dumas, fille de feu dame Marie-Blanche Campbell et de feu monsieur Gaudias Dumas. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses soeurs: feu Gisèle et Germaine Dumas, ses neveux et nièces: Lucie, Diane, Richard, Jacques, Jocelyn et Nicole, feu Jacques D'astous; ses petits-neveux et petites-nièces: Sandra, Kevin, Maxime, Olivier et Kim; son arrière-petit-neveu Elliot; ses cousines: Carole et Marie-Paule ainsi que plusieurs autres cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement au Centre d'Hébergement St Antoine pour leurs bons soins et leur dévouement. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 9 h 30 à 10 h.Suivra l'inhumation des cendres avec la famille au cimetière St-Charles.