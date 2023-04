ASSELIN, Sonia



À l'Hôpital de Hôtel-Dieu de Québec, le 28 mars 2023, à l'âge de 74 ans et 4 mois, est décédé madame Sonia Asselin. Elle était la fille de feu madame Marie-Paule Lachance et de feu monsieur Armand Asselin. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil son fils Charles (Nancy Bergeron) et le père de son fils, Robert Archambault; sa sœur Carole (feu Jean Deschamps); ses nièces France et Josée Deschamps; ainsi que de nombreux cousins, cousines et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 14 h 15 à 17 h 15.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. La famille tient à remercier tout le personnel de l'hémato-oncologie de l'Hôtel-Dieu de Québec, particulièrement à Dre. Myriam Jean-Maltais pour son dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, Québec, courriel : fondation.chuq@chuq.qc.ca, site web : https://www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec/DIMW/