BEAULIEU, Gina



À la Maison Michel-Sarrazin, le 31 mars 2023, à l'âge de 68 ans, est décédée madame Gina Beaulieu, épouse de monsieur Jean-Guy Lemoine. Elle était la fille de feu Laurent Beaulieu et de feu Adrienne Thériault. Elle demeurait à Saint-Raymond. Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil sa fille : Jessica (Raynald Nadeau); son petit-fils : Justin; sa sœur : Angéla (Jean-Guy Caron); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lemoine : Pierrette (Denis Dessaint), Jean-Claude (Hélène Châtigny), Yvon, Lorraine (feu Michel Guay), Denise et Jean-Paul, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel soignant de l'Hôpital Laval ainsi qu'au personnel de la Maison Michel-Sarrazin pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association québécoise de prévention du suicide, à la Fondation de l'IUCPQ ou à la Maison Michel-Sarrazin. La famille vous accueillera au complexeà compter de 12 h.